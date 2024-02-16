Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Bersanding dengan Takefusa Kubo dan Lee Kang-in di Nominasi Bintang Masa Depan Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |20:27 WIB
Marselino Ferdinan Bersanding dengan Takefusa Kubo dan Lee Kang-in di Nominasi Bintang Masa Depan Piala Asia 2023
Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan. (Foto: PSSI)
PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan berhasil masuk nominasi Bintang Masa Depan Piala Asia 2023. Wonderkid Timnas Indonesia itu bersanding dengan sembilan pemuda hebat lainnya seperti Takefusa Kubo (Jepang) dan Lee Kang-in (Korea Selatan).

Pada Jumat, 16 Februari 2024 ini, Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) telah mengumumkan 10 pemain muda masuk nominasi Bintang Masa Depan yang menonjol di Piala Asia 2023. AFC pun meminta publik sepakbola untuk memvoting pemain favoritnya.

"Pilih Bintang Masa Depan #AsianCup2023 NEOM," bunyi judul artikel AFC, Jumat (16/2/2024).

"Kami telah memilih 10 nominasi yang memberikan penampilan menarik sepanjang Piala Asia AFC, jadi tinjau daftarnya dan jangan lupa untuk memilih NEOM Future Star favorit Anda di bagian bawah artikel," imbuhnya.

Marselino Ferdinan

Dari kesepuluh pemain muda yang masuk nominasi itu, salah satunya adalah Marselino Ferdinan. Pemain KMSK Deinze ini menjadi sorotan setelah tampil gemilang bersama Timnas Indonesia sepanjang Piala Asia 2023 hingga membuat Garuda lolos ke 16 besar.

Tercatat, Marselino selalu dimainkan dari empat laga yang dijalani Timnas Indonesia (3 fase grup, 1 fase gugur). Eks pemain Persebaya Surabaya itu sukses mencatatkan satu gol, empat intersep, 12 tekel, 76 operan sukses, dan tujuh tembakkan di Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
