Liga 1 2023-2024: Bali United Matangkan Persiapan Lawan PSM Makassar

GIANYAR - Stefano Cugurra mengklaim Bali United tengah mematangkan persiapan jelang hadapi PSM Makassar di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Teco mengklaim serdadu tridatu siap meraup poin penuh di laga nanti.

Seperti diketahui, saat ini Liga 1 2023-2024 sedang dalam masa jeda lantaran adanya Pemilu 2024 yang berlangsung pada Rabu (14/2) kemarin. Kompetisi kasta tertinggi di Indonesia itu akan mulai kembali bergulir pada Kamis (22/2/2024) mendatang.

Mayoritas tim memanfaatkan masa jeda waktu yang ada, tak terkecuali Serdadu Tridatu -julukan Bali United. Tim yang dinahkodai Teco itu terus mematangkan skuadnya guna mengembalikan ke performa terbaiknya.

Apalagi, Bali United akan menjalani laga berat yakni bertandang ke markas Juku Eja -julukan PSM Makassar. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (24/2/2024) pukul 19.00 WIB.

Teco menargetkan Bali United untuk mencuri poin penuh di laga tersebut. Mengingat saat ini Serdadu Tridatu berada di posisi ke-4 klasemen sementara dengan perolehan 41 poin. Posisi yang rawan digeser dengan tim yang berada di bawahnya.

"Target pasti kami ingin menang atas PSM. Untuk itu kami memperbaiki kekurangan dalam tim selama jeda kompetisi ini," kata Teco, dilansir dari situs LIB.