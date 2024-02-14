Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Peraih Gelar Juara Euro Terbanyak, Nomor 1 Siap Jadi Tuan Rumah Piala Eropa 2024!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |16:54 WIB
4 Negara Peraih Gelar Juara Euro Terbanyak, Nomor 1 Siap Jadi Tuan Rumah Piala Eropa 2024!
Timnas Jerman juara Euro. (Foto: UEFA)
A
A
A

4 negara peraih gelar juara Euro terbanyak akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada negara yang bakal jadi tuan rumah Piala Eropa 2024.

Ya, ajang Euro atau Piala Eropa akan segera bergulir. Tepatnya, ajang itu akan berlangsung pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Jelang dimulainya ajang itu, menarik mengulik serba-serbi soal Euro, salah satunya negara peraih gelar juara terbanyak. Sebab, dengan catatan manis yang telah diukir sejauh ini, akankah mereka bisa menambah koleksi gelar juaranya pada edisi 2024 ini?

Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, berikut 4 negara peraih gelar juara Euro terbanyak:

4. Prancis

Timnas Prancis

Salah satu negara peraih gelar juara Euro terbanyak adalah Prancis. Mereka total sudah dua kali merasakan jadi juara di pentas Euro.

Prancis pertama kali menjadi juara pada Euro 1984. Kemudian, Les Bleus -julukan Timnas Prancis- mengulangi kesuksesannya pada 2000. Kala itu Prancis angkat trofi juara usai mengalahkan Italia di babak final dengan skor 2-1.

Sebenarnya, Prancis sukses menembus final Euro lagi pada 2016. Tetapi, kala itu Prancis gagal menjadi juara karena kalah dari Portugal dengan skor 0-1.

3. Italia

Timnas Italia

Di urutan ketiga, ada Italia. Sama seperti Prancis, Italia juga sudah mengoleksi total dua gelar juara di Piala Eropa.

Pencapaian itu diraih Italia pada 1986 dan 2020. Selain itu, Italia juga dua kali menyabet status sebagai runner-up Euro pada 2000 dan 2012. Akankah Italia menambah koleksi gelar juaranya pada edisi kali ini?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/12/3038251/nobar_piala_eropa_2024-ta0K_large.jpg
Seru! MVN Gelar Nobar Piala Eropa 2024 di Summarecon Mall Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/51/3023673/prediksi-skor-denmark-vs-inggris-di-piala-eropa-2024-the-three-lions-mengaum-keras-tfc7brdEZM.jpg
Prediksi Skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024: The Three Lions Mengaum Keras?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/51/3005962/para-pemain-inter-milan-siap-gendong-timnas-italia-di-uefa-euro-2024-52mnWzMye4.jpg
Para Pemain Inter Milan Siap Gendong Timnas Italia di UEFA Euro 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/51/3005667/5-negara-peserta-euro-2024-yang-ranking-fifa-nya-paling-dekat-dengan-timnas-indonesia-nomor-1-pernah-bantai-thailand-8-0-8Pd1ffLvwT.jpg
5 Negara Peserta Euro 2024 yang Ranking FIFA-nya Paling Dekat dengan Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Thailand 8-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647945/fifa-libatkan-4-negara-investigasi-dugaan-pemalsuan-dokumen-pemain-naturalisasi-malaysia-qtx.webp
FIFA Libatkan 4 Negara Investigasi Dugaan Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/timnas_basket_indonesia_terus_digenjot_persiapan_j.jpg
Timnas Basket Indonesia Terjebak Jadwal Maut di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement