4 Negara Peraih Gelar Juara Euro Terbanyak, Nomor 1 Siap Jadi Tuan Rumah Piala Eropa 2024!

4 negara peraih gelar juara Euro terbanyak akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada negara yang bakal jadi tuan rumah Piala Eropa 2024.

Ya, ajang Euro atau Piala Eropa akan segera bergulir. Tepatnya, ajang itu akan berlangsung pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Jelang dimulainya ajang itu, menarik mengulik serba-serbi soal Euro, salah satunya negara peraih gelar juara terbanyak. Sebab, dengan catatan manis yang telah diukir sejauh ini, akankah mereka bisa menambah koleksi gelar juaranya pada edisi 2024 ini?

Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, berikut 4 negara peraih gelar juara Euro terbanyak:

4. Prancis





Salah satu negara peraih gelar juara Euro terbanyak adalah Prancis. Mereka total sudah dua kali merasakan jadi juara di pentas Euro.

Prancis pertama kali menjadi juara pada Euro 1984. Kemudian, Les Bleus -julukan Timnas Prancis- mengulangi kesuksesannya pada 2000. Kala itu Prancis angkat trofi juara usai mengalahkan Italia di babak final dengan skor 2-1.

Sebenarnya, Prancis sukses menembus final Euro lagi pada 2016. Tetapi, kala itu Prancis gagal menjadi juara karena kalah dari Portugal dengan skor 0-1.

3. Italia





Di urutan ketiga, ada Italia. Sama seperti Prancis, Italia juga sudah mengoleksi total dua gelar juara di Piala Eropa.

Pencapaian itu diraih Italia pada 1986 dan 2020. Selain itu, Italia juga dua kali menyabet status sebagai runner-up Euro pada 2000 dan 2012. Akankah Italia menambah koleksi gelar juaranya pada edisi kali ini?