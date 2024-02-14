Jordi Amat Kangen Main Bareng Timnas Indonesia, Siap Lawan Vietnam?

JOHOR - Bek Johor Darul Takzim (JDT), Jordi Amat, mengaku rindu untuk bermain kembali bersama Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan sang pemain naturalisasi berusia 31 tahun tersebut usai menghabiskan waktu liburan bersama keluarganya.

Sebelumnya, Jordi Amat dan kolega telah membawa skuad Garuda mencatatkan sejarah di Piala Asia 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong itu untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar turnamen empat tahunan tersebut.

Sayangnya, perjalanan Timnas Indonesia harus terhenti setelah kalah dari Timnas Australia 0-4 di babak 16 besar Piala Asia 2023 di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Minggu 28 Januari 2024. Meski kalah, ini jadi pelajaran berharga untuk perkembangan Tim Merah Putih.

Saat itu, Jordi pernah mengatakan sangat bangga dengan performa Skuad Garuda meski perjalannya harus berakhir di tangan Australia. Setelah beberapa waktu, pemain kelahiran Spanyol itu kemudian menanyakan kabar fans Timnas Indonesia di Instagram.

Selain itu, Jordi mengatakan sudah tak sabar untuk kembali bermain dengan skuad Timnas Indonesia. Hal itu mengindikasikan sang eks pemain Swansea City itu siap untuk menghadapi laga terdekat dengan tim nasional.