Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jeda Liga 1 2023-2024 karena Pemilu 2024, Persis Solo Manfaatkan untuk Tingkatkan Kondisi Fisik Pemain

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |11:12 WIB
Jeda Liga 1 2023-2024 karena Pemilu 2024, Persis Solo Manfaatkan untuk Tingkatkan Kondisi Fisik Pemain
Para pemain Persis Solo kala berlaga di Liga 1 2023-2024. (Foto: Persis Solo)
A
A
A

SOLO – Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, memanfaatkan dengan baik jeda kompetisi Liga 1 2023-2024 yang kini terjadi karena adanya Pemilu 2024. Dia mengatakan bahwa Alexis Messidoro dan kolega bakal menyiapkan diri lebih baik lagi untuk meningkatkan fisik para pemain.

Seperti diketahui, Liga 1 2023-2024 kembali memasuki jeda kompetisi saat ini karena ada Pemilu 2024 yang digelar pada hari ini, Rabu (14/2/2024). Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu akan kembali bertanding pada 24 Februari 2024 dengan menjamu Persik Kediri.

Persis Solo

Tentunya, jeda kompetisi ini menjadi momen bagus bagi Messidoro dkk untuk terus mematangkan tim. Milomir Seslija pun memastikan timnya akan memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan diri lebih baik lagi untuk meningkatkan fisik para pemain.

“Kita harus memanfaatkan kesempatan ini (jeda kompetisi) untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya," kata Milomir Seslija, dikutip dari laman resmi PT LIB, Rabu (14/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648095/fifa-kucurkan-1-miliar-dolar-untuk-pembangunan-stadion-negara-berkembang-begini-respons-pssi-hgb.webp
FIFA Kucurkan 1 Miliar Dolar untuk Pembangunan Stadion Negara Berkembang, Begini Respons PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes.jpg
Jay Idzes Kirim Pesan Tegas: Serie A Masih Panjang, Sassuolo Belum Habis!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement