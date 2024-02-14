Jeda Liga 1 2023-2024 karena Pemilu 2024, Persis Solo Manfaatkan untuk Tingkatkan Kondisi Fisik Pemain

SOLO – Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, memanfaatkan dengan baik jeda kompetisi Liga 1 2023-2024 yang kini terjadi karena adanya Pemilu 2024. Dia mengatakan bahwa Alexis Messidoro dan kolega bakal menyiapkan diri lebih baik lagi untuk meningkatkan fisik para pemain.

Seperti diketahui, Liga 1 2023-2024 kembali memasuki jeda kompetisi saat ini karena ada Pemilu 2024 yang digelar pada hari ini, Rabu (14/2/2024). Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu akan kembali bertanding pada 24 Februari 2024 dengan menjamu Persik Kediri.

Tentunya, jeda kompetisi ini menjadi momen bagus bagi Messidoro dkk untuk terus mematangkan tim. Milomir Seslija pun memastikan timnya akan memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan diri lebih baik lagi untuk meningkatkan fisik para pemain.

“Kita harus memanfaatkan kesempatan ini (jeda kompetisi) untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya," kata Milomir Seslija, dikutip dari laman resmi PT LIB, Rabu (14/2/2024).