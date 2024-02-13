Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelan-Pelan, Bernardo Tavares Yakin PSM Makassar Bakal Bangkit di Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |11:43 WIB
Pelan-Pelan, Bernardo Tavares Yakin PSM Makassar Bakal Bangkit di Liga 1 2023-2024
Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

MAKASSAR - PSM Makassar tengah terpuruk di Liga 1 2023-2024. Berstatus sebagai juara bertahan, PSM justru kini terjerembab di posisi ke-10 dengan 32 poin dan hanya berjarak 11 angka saja dari zona degradasi.

Menanggapi hal tersebut, pelatih PSM, Bernardo Tavares yakin timnya pelan-pelan akan segera bangkit dan memperbaiki posisi mereka di klasemen. Ia akan berusaha mewujudkan hal tersebut demi PSM terhindar dari zona degradasi.

Ya, PSM saat ini berada di posisi ke-10 dengan 32 poin. 32 poin itu belum aman karena masih bisa dikejar Arema FC yang berada berada di zona degradasi, yakni posisi ke-16 dengan 21 poin.

Melihat kondisi itu, Bernardo Tavares mengatakan memang butuh proses agar PSM kembali trengginas dalam Liga 1. Karena itu, Yakob Sayuri dam kolega harus terus berbenah diri agar makin apik.

PSM Makassar vs Persita Tangerang

"Selangkah demi selangkah. Kita harus tetap rendah hati," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman PT Liga Indonesia (PT LIB), Selasa (13/2/2024).

Pelatih asal Portugal itu mengatakan PSM memang mutlak harus bertahan pada Liga 1 musim depan. Karena itu, timnya tidak boleh hilang poin demi poin dalam laga-laga ke depan.

Halaman:
1 2
      
Halaman:

1 2
