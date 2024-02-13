Kualifikasi Piala Dunia 2026: Vietnam Diyakini Bisa Repotkan Timnas Indonesia

KOMENTATOR Vietnam, Quang Huy, meyakini Timnas Vientam bisa memberikan perlawanan ke Timnas Indonesia pada lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun begitu, dia masih yakin The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- memberikan penampilan terbaiknya di laga tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup F bersama Irak, Filipina dan Vietnam di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Perjuangan pasukan Shin Tae-yong pun akan dimulai kembali dengan menghadapi Vietnam sebanyak dua kali dalam lanjutan Grup F atau matchday ketiga.

Di pertemuan pertama atau matchday ketiga Grup F, Skuad Garuda akan menjamu pasukan Philippe Troussier di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 21 Maret 2024. Kemudian giliran Timnas Indonesia yang bertandang ke markas Vietnam di Stadion Nasional My Dinh, pada 26 Maret 2024.

Sebenarnya, Timnas Indonesia sendiri punya modal bagus jelang menjalani laga tersebut. Sebab, Skuad Garuda berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Di mana dalam laga fase grup, mereka berhasil menaklukan Vietnam dengan skor 1-0. Sementara The Golden Star Warriors sengsara karena harus tersingkir pada fase grup.

BACA JUGA: Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2024

Menjelang pertemuan kembali di bulan Maret mendatang, Quang Huy mengakui bahwa Timnas Indonesia punya keunggulan dengan dihuni pemain naturalisasi yang top. Namun, hal itu tidak membuatnya hilang kepercayaan kepada Vietnam.

“Sebenarnya timnas Indonesia tidak terlalu buruk, hanya saja pemain naturalisasinya lebih banyak,” kata Quang Huy, dilansir dari The Thao247, Senin (12/2/2024).