Hasil SC Heerenveen vs Ajax Amsterdam di Liga Belanda 2023-2024: Diperkuat 2 Calon Pemain Timnas Indonesia, SC Heerenveen Menang 3-2!

Thom Haye bermain sejak awal di laga SC Heerenveen vs Ajax Amsterdam. (Foto: SC Heerenveen)

HASIL SC Heerenveen vs Ajax Amsterdam di Liga Belanda 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga pekan ke-21 Liga Belanda 2023-2024 itu dimenangkan oleh Thom Haye cs dengan skor 3-2.

Laga SC Heerenveen vs Ajax Amsterdam digelar di Abe Lenstra Stadium, Heerenveen, pada Minggu (11/2/2024) malam WIB. Dua calon pemain Timnas Indonesia, yakni Thom Haye dan Nathan Tjoe A On, masuk skuad SC Heerenveen dalam laga tersebut.

Diketahui, Thom Haye dan Nathan Tjoe A On kini tengah mengurus proses naturalisasi. Bahkan, Nathan hanya tinggal mengambil sumpah WNI saja.

Thom Haye dan Nathan Tjoe A On turut bermain dalam laga ini. Tetapi, Thom Haye dipercaya bermain sejak menit awal laga. Sementara Nathan Tjoe A On, dia baru dimainkan pada menit ke-89.

Meski begitu, SC Heerenveen sukses menang meyakinkan atas SC Heerenveen. Gol SC Heerenveen dicetak oleh Pelle van Amersfoort (11’ dan 46’) serta Osame Sahraoui (38’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

SC Heerenveen memulai laga dengan apik. Mereka bisa langsung memberi ancaman berbahaya ke gawang Ajax hingga berbuah gol di menit ke-11.

Ialah Pelle van Amersfoort yang mencatatkan namanya di papan skor. Aksinya gagal dihalau kiper Ajax, yakni Diant Ramaj. SC Heerenveen pun unggul 1-0.

Setelah itu, SC Heerenveen tampil makin mengganas. Mereka bahkan sukses menggandakan keunggulannya pada menit ke-38. Kali ini, gol dicetak oleh Osame Sahraoui.

Tertinggal jauh, Ajax berusaha keras mengejar. Tetapi, usaha demi usaha yang mereka lakukan di waktu tersisa gagal berbuah manis. Laga babak pertama pun ditutup dengan skor 2-0 untuk keunggulan SC Heerenveen.