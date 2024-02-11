Alfeandra Dewangga Usai Resmi Perpanjang Kontrak hingga 2027: PSIS Semarang Rumah Saya!

SEMARANG – Pemain PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga, bereaksi usai resmi perpanjang kontrak hingga 2027. Dia secara tegas menyatakan bahwa PSIS Semarang merupakan rumah baginya.

Ya, Dewangga menyatakan sangat senang memperpanjang kontrak bersama PSIS Semarang. Sebab, dia sangat nyaman bersama Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS.

Dewangga pun merasa keputusannya sangat tepat untuk tetap berada di tim asal Semarang itu dalam beberapa musim ke depan. Sebab, dia cukup bahagia berkarier di tim tersebut.

"PSIS rumah saya," singkat Dewangga, dilansir dari laman PSIS Semarang, Minggu (11/2/2024).

Dewangga mengatakan akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk PSIS Semarang. Dengan begitu, timnya dapat meraih hasil maksimal dalam setiap laga dan bisa berprestasi di Liga 1.

"Saya akan terus mengabdi untuk PSIS serta berusaha meraih prestasi. Bismillah," ucap Dewangga.