Theo Hernandez Angkat Bicara soal Pulang ke Real Madrid, Bakal Tinggalkan AC Milan?

MILAN – Pemain AC Milan, Theo Hernandez, angkat bicara soal pulang ke Real Madrid. Akankah dia meninggalkan AC Milan?

Diketahui, Theo Hernandez memang pernah membela Real Madrid. Hal itu tepatnya terjadi dalam durasi 2017-2019.

Tetapi, Theo Hernandez pindah ke AC Milan sejak 2019. Kontraknya dengan Rossoneri -julukan AC Milan- pun tersedia sampai 2026.

Sejauh ini, Theo Hernandez jadi salah satu pemain andalan di AC Milan. Dia sudah mencatatkan 150 penampilan dengan torehan 25 gol.

Theo pun memastikan bahwa kini fokusnya masih bersama AC Milan. Dia tak memikirkan membela klub lainnya, termasuk Real Madrid.

"Saya lebih cenderung memikirkan hari demi hari, bukan memikirkan masa depan," kata Theo Hernandez, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (11/2/2024).