HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sejarah Siap Terukir: Yordania dan Qatar Melaju ke Babak Puncak, Siapa yang Jadi Juara? Saksikan Babak Final AFC Asian Cup hanya di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |09:49 WIB
Sejarah Siap Terukir: Yordania dan Qatar Melaju ke Babak Puncak, Siapa yang Jadi Juara? Saksikan Babak Final AFC Asian Cup hanya di Vision+
Timnas Yordania akan menghadapi Qatar di Piala Asia 2023 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Setelah sebelumnya Yordania hanya lolos ke perempat final, akhirnya sejarah baru sepak bola terukir. Tim yang dijuluki The Chivalrous ini berhasil melaju ke babak final untuk pertama kalinya dalam sejarah setelah menumbangkan Korea Selatan dengan skor 2-0 pada Selasa (6/2/2024). Walaupun pada babak pertama Yordania kesulitan mencetak gol, akhirnya pada babak kedua gol berhasil dihasilkan oleh Yazan Al-Naimat dan Mousa Altamari pada pertandingan yang digelar di Stadion Venue Ahmad bin Ali.

Disisi lain, pada babak semifinal, Qatar atau sering dijuluki The Maroon berhasil menumbangkan Iran dengan skor tipis 3-2. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Al Thumama tersebut berjalan sengit. Gol epik Qatar berhasil dihasilkan oleh Jassem Gaber, Akram Afif, dan Almoez Ali yang akhirnya membawa Qatar ke babak final AFC Asian Cup 2023.

Yordania akan berhadapan dengan tuan rumah, Qatar pada final AFC Asian Cup 2023. Qatar memiliki rekor hampir sempurna dalam perjalanan menuju final dengan keunggulan sejumlah pemain yang memperkuat tim, termasuk Akram Afif dan Almoez Ali yang mencetak gol dalam pertandingan babak semifinal. Jika berhasilan menumbangkan Qatar, Yordania akan menciptakan sejarah baru untuk dunia sepakbola Asia, karena untuk pertama kalinya The Chivalrous mampu menjadi juara dan membawa pulang trofi Piala Asia.

Nantikan pertandingan epik dan memukau babak final dalam gelaran AFC Asian Cup Qatar 2023 hanya di live streaming Vision+! Jadilah saksi sejarah lahirnya juara AFC Asian Cup 2023. Simak jadwal pertandingan final Piala Asia 2023 berikut:

Jadwal Final Piala Asia 2023:

Sabtu, 10 Februari 2024

Yordania vs Qatar|21:30 WIB | Soccer Channel

Selain AFC Asian Cup Qatar 2023, Anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan olahraga lainnya di Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium Sports. Untuk pengalaman menonton yang maksimal, Anda bisa menyaksikannya melalui Android TV Vision+ TV, beserta dengan konten-konten Vision+ lain yang bisa Anda pilih.

