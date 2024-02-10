Paul Munster Masih Belum Puas dengan Performa Persebaya Surabaya: Masih Harus Kerja Keras Lagi!

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, soroti performa timnya. Dia yang merasa belum puas memastikan bahwa Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- akan lebih kerja keras lagi untuk berbenah agar tampil gacor.

Paul mengatakan masih ada titik lemah yang ditemukan dalam tim asuhannya dalam laga melawan Bhayangkara FC. Oleh karena itu, dia akan memoles Persebaya agar apik dan dapat kembali meraih poin demi poin.

Pelatih berusia 41 tahun itu mengatakan Persebaya harus kerja lebih keras dalam latihan. Dengan begitu, kelemahan tim tertambal dan karakter bermain Persebaya akan makin terbentuk.

"Persebaya bisa menang dan clean sheet. Tapi, masih ada yang perlu diperbaiki," kata Paul Munster, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (10/2/2024)

"Masih harus kerja keras untuk lebih baik di pertandingan selanjutnya," lanjut Paul Munster.