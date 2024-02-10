Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid dan Bayern Munich Rebutan Bek Kiri Girona Jebolan La Fabrica

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |22:05 WIB
Real Madrid dan Bayern Munich Rebutan Bek Kiri Girona Jebolan <i>La Fabrica</i>
Bek kiri Girona, Miguel Gutierrez, jadi rebutan Bayern Munich dan Real Madrid (Foto: Instagram/@miguel3gutierrez)
A
A
A

MADRID - Real Madrid dan Bayern Munich disebut mengincar bek kiri Girona Miguel Gutierrez di bursa transfer musim panas 2024. Hal itu terjadi jika Die Roten kehilangan Alphonso Davies dan Los Blancos gagal mendatangkannya.

Seperti diketahui, Madrid dilaporkan tengah mengincar Davies pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun, Munich sedang berusaha untuk memperpanjang kontraknya yang akan habis pada musim panas 2025.

Alphonso Davies

Bintang asal Kanada itu bakal dijual oleh raksasa Liga Jerman tersebut jika tak mampu memperpanjang masa baktinya. Sebab, jika tidak, mereka akan kehilangannya secara gratis tahun depan dan Madrid kabarnya sudah memintanya untuk tak memperbarui kontrak.

Namun, kini kedua tim besar Eropa itu disebut memiliki target yang sama jika tak bisa memiliki Davies. Menurut laporan Football Espana, Sabtu (10/2/2024), Madrid dan Munich mengincar bek kiri Girona Miguel Gutierrez yang merupakan jebolan La Fabrica.

Gutierrez sendiri merupakan lulusan akademi Madrid yang baru dijual ke Girona dua musim lalu. Bek asal Spanyol itu tampil gemilang bersama timnya musim ini. Sang wakil Catalunya saat ini bersaing keras dengan Los Merengues di papan klasemen Liga Spanyol 2023-2024.

Namun, Madrid punya klausul pembelian kembali untuk Gutierrez. Alhasil, mereka bisa mendapatkannya lagi dengan biaya yang murah karena klausul itu berada di angka 8 juta Euro (setara Rp134 miliar) saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/22/11/1646991/pecah-rekor-mlsc-jakarta-seri-1-20252026-dibanjiri-2695-siswi-bertalenta-ivb.jpg
Pecah Rekor! MLSC Jakarta Seri 1 2025â2026 Dibanjiri 2.695 Siswi Bertalenta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_oxford_united_ole_romeny.jpg
Media Inggris Yakin Ole Romeny Bisa Jadi Pembeda di Oxford United usai Pulih dari Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement