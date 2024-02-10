Real Madrid dan Bayern Munich Rebutan Bek Kiri Girona Jebolan La Fabrica

MADRID - Real Madrid dan Bayern Munich disebut mengincar bek kiri Girona Miguel Gutierrez di bursa transfer musim panas 2024. Hal itu terjadi jika Die Roten kehilangan Alphonso Davies dan Los Blancos gagal mendatangkannya.

Seperti diketahui, Madrid dilaporkan tengah mengincar Davies pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun, Munich sedang berusaha untuk memperpanjang kontraknya yang akan habis pada musim panas 2025.

Bintang asal Kanada itu bakal dijual oleh raksasa Liga Jerman tersebut jika tak mampu memperpanjang masa baktinya. Sebab, jika tidak, mereka akan kehilangannya secara gratis tahun depan dan Madrid kabarnya sudah memintanya untuk tak memperbarui kontrak.

Namun, kini kedua tim besar Eropa itu disebut memiliki target yang sama jika tak bisa memiliki Davies. Menurut laporan Football Espana, Sabtu (10/2/2024), Madrid dan Munich mengincar bek kiri Girona Miguel Gutierrez yang merupakan jebolan La Fabrica.

Gutierrez sendiri merupakan lulusan akademi Madrid yang baru dijual ke Girona dua musim lalu. Bek asal Spanyol itu tampil gemilang bersama timnya musim ini. Sang wakil Catalunya saat ini bersaing keras dengan Los Merengues di papan klasemen Liga Spanyol 2023-2024.

Namun, Madrid punya klausul pembelian kembali untuk Gutierrez. Alhasil, mereka bisa mendapatkannya lagi dengan biaya yang murah karena klausul itu berada di angka 8 juta Euro (setara Rp134 miliar) saja.