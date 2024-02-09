Termasuk Lionel Messi, Jose Mourinho Ungkap Pemain Impian yang Ingin Dilatihnya

JOSE Mourinho mengungkapkan siapa saja pemain-pemain yang ingin dilatihnya dan sampai saat ini belum tercapai. Salah satunya adalah mega bintang sepakbola, Lionel Messi.

Rekam jejak kepelatihan Mourinho tak perlu diragukan lagi. Ia memiliki karier yang cemerlang dengan beberapa klub raksasa Eropa seperti Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, dan Manchester United.

Namanya sendiri mulai mendunia setelah berhasil menjuarai Liga Champions 2003-2004 bersama FC Porto, yang merupakan tim underdog kala itu. Selepas itu, ia mencapai kesuksesan bertahun-tahun dalam dua periode bersama Chelsea di Liga Inggris dan meraih treble winner dengan Inter Milan pada 2009.

Sempat gagal memberikan satu trofi pun di Tottenham Hotspur, The Special One kembali sukses menyumbang gelar saat menukangi AS Roma dengan memenangkan titel Liga Konferensi Eropa 2021-2022 dan membawa tim Ibu Kota Italia itu ke final Liga Europa 2022-2023.

Pengalamannya menukangi tim-tim raksasa itu jelas membuatnya pernah melatih pemain-pemain besar pula, seperti Cristiano Ronaldo. Namun, ternyata ada sejumlah pemain yang pelatih asal Portugal itu ingin latih, tetapi sampai saat ini belum terwujud.

Mereka adalah Lionel Messi, Daniele De Rossi, dan Francisco Totti. Hal itu diungkapkannya dalam wawancara bersama Youtuber bernama Ohm yang tayang pada Kamis 8 Februari 2024. Sebagai catatan, wawancara ini dilakukan sebelum dipecat oleh Roma pada 16 Januari.

“Contohnya, saya tidak pernah melatih Lionel Messi, tapi tidak ada yang bisa melatih Messi. Tidak masuk akal berpikir Anda bisa melatihnya, karena dia dilahirkan dengan segalanya dan sudah mengetahui segalanya,” kata Mourinho dilansir dari Football Italia, Jumat (9/2/2024).

“Dia mungkin mengajarimu beberapa hal. Yang bisa Anda katakan hanyalah Anda mendapat kehormatan memiliki dia di skuad Anda,” tambah pria kelahiran Setubal itu.