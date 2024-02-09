Perbandingan Prestasi Shin Tae-yong dengan Jurgen Klinsmann saat Jadi Pelatih Timnas Korea Selatan

PERBANDINGAN prestasi Shin Tae-yong dengan Jurgen Klinsmann saat jadi pelatih Timnas Korea Selatan akan dibahas Okezone. Kedua sosok itu saat ini tengah menjadi perbincangan.

Masyarakat Korea Selatan tampak kurang puas dengan kinerja Klinsmann. Pria asal Jerman itu dianggap gagal setelah Taeguk Warriors mentok di semifinal Piala Asia 2023.

Lalu, seperti apa catatan Klinsmann selama mengasuh Timnas Korea Selatan? Eks pelatih Timnas Jerman itu terhitung sudah mengasuh Son Heung-min dan kawan-kawan dalam 19 pertandingan di semua kompetisi.

Timnas Korea Selatan dibawanya meraih sembilan kemenangan (satu adu penalti dan satu extra time) dan lima seri serta lima kalah. Mereka sempat tidak terkalahkan dalam 13 laga beruntun, dan baru tumbang di pertandingan ke-14 yakni semifinal Piala Asia 2023 kontra Timnas Yordania.

Klinsmann baru menangani Timnas Korea Selatan pada 2023. Ia dipercaya mengasuh tim tersebut setelah KFA memecat pelatih Paulo Bento usai kekalahan di Piala Dunia 2022.

Lantas, bagaimana dengan Shin? Pria kelahiran Yeongdeok itu tercatat menangani Timnas Korea Selatan dalam 21 pertandingan pada kurun Agustus 2017 hingga Juni 2018.