Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Tuai Kecaman Usai Main 30 Menit Lawan Vissel Kobe, Sampai Dilarang Kembali ke Hong Kong

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |08:56 WIB
Lionel Messi Tuai Kecaman Usai Main 30 Menit Lawan Vissel Kobe, Sampai Dilarang Kembali ke Hong Kong
Lionel Messi hanya di bangku cadangan saat Inter Miami main di Hong Kong. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENAMPILAN bintang Inter Miami, Lionel Messi, yang bisa bermain selama 30 menit kala melawan Vissel Kobe dalam laga persahabatan yang digelar di Jepang menuai beragam reaksi negatif. Bahkan, La Pulga -julukan Lionel Messi- sampai dilarang kembali ke Hong Kong oleh anggota Dewan Legislatif Hong Kong, Regina Ip Lau Suk-yee.

Kemarahan Regina Ip Lau Suk-yee tak lepas dari Lionel Messi yang tak bermain saat Inter Miami meraih kemenangan 4-1 atas Hong Kong XI. Laga persahabatan itu digelar di Stadion Hong Kong, Minggu 4 Februari 2024.

Lionel Messi saat Inter Miami main di Hong Kong

Dalam pertandingan tersebut, Messi tak bermain. Di sepanjang laga, La Pulga hanya duduk di bangku cadangan.

Tetapi, saat Inter Miami menelan kekalahan 3-4 dari Vissel Kobe lewat adu penalti di pertandingan persahabatan yang berlangsung di Japan National Stadium, Rabu 7 Februari 2024, Lionel Messi bisa bermain. Dia tampil selama 30 menit dan masuk dari bangku cadangan menggantikan David Ruiz.

Regina Ip Lau Suk-yee mengatakan rakyat Hong Kong membenci Lionel Messi serta Inter Miami. Pasalnya, absennya Lionel Messi telah direncanakan dan membuat rakyat Hong Kong yang datang langsung ke stadion merasa kecewa.

"Rakyat Hong Kong membenci Messi, Inter Miami, dan pihak di belakang mereka karena penghinaan yang disengaja dan direncanakan," kata Regina Ip Lau Suk-yee dikutip dari Goal Internasional, Jumat (9/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184719/ivar_jenner-Ieam_large.jpg
Bikin Geger, Ivar Jenner Putuskan Tidak Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184703/momen_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_bertemu_presiden_as_donald_trump-XR0P_large.jpg
Pesan Hangat Cristiano Ronaldo Usai Diundang Donald Trump ke Gedung Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482/simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444/appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646409/indonesia-rally-team-siap-kibarkan-merah-putih-di-adelaide-rally-2025-xzk.webp
Indonesia Rally Team Siap Kibarkan Merah Putih di Adelaide Rally 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/eks_dirut_persiba_balikpapan_catur_adi_dituntut_h.jpg
Mantan Direktur Persiba Balikpapan Dituntut Hukuman Mati karena Kasus Narkotika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement