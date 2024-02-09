Lionel Messi Tuai Kecaman Usai Main 30 Menit Lawan Vissel Kobe, Sampai Dilarang Kembali ke Hong Kong

Lionel Messi hanya di bangku cadangan saat Inter Miami main di Hong Kong. (Foto: Reuters)

PENAMPILAN bintang Inter Miami, Lionel Messi, yang bisa bermain selama 30 menit kala melawan Vissel Kobe dalam laga persahabatan yang digelar di Jepang menuai beragam reaksi negatif. Bahkan, La Pulga -julukan Lionel Messi- sampai dilarang kembali ke Hong Kong oleh anggota Dewan Legislatif Hong Kong, Regina Ip Lau Suk-yee.

Kemarahan Regina Ip Lau Suk-yee tak lepas dari Lionel Messi yang tak bermain saat Inter Miami meraih kemenangan 4-1 atas Hong Kong XI. Laga persahabatan itu digelar di Stadion Hong Kong, Minggu 4 Februari 2024.

Dalam pertandingan tersebut, Messi tak bermain. Di sepanjang laga, La Pulga hanya duduk di bangku cadangan.

Tetapi, saat Inter Miami menelan kekalahan 3-4 dari Vissel Kobe lewat adu penalti di pertandingan persahabatan yang berlangsung di Japan National Stadium, Rabu 7 Februari 2024, Lionel Messi bisa bermain. Dia tampil selama 30 menit dan masuk dari bangku cadangan menggantikan David Ruiz.

Regina Ip Lau Suk-yee mengatakan rakyat Hong Kong membenci Lionel Messi serta Inter Miami. Pasalnya, absennya Lionel Messi telah direncanakan dan membuat rakyat Hong Kong yang datang langsung ke stadion merasa kecewa.

"Rakyat Hong Kong membenci Messi, Inter Miami, dan pihak di belakang mereka karena penghinaan yang disengaja dan direncanakan," kata Regina Ip Lau Suk-yee dikutip dari Goal Internasional, Jumat (9/2/2024).