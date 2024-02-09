Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kerja di Seongnam FC, Shin Tae-yong Diminta Tangani Timnas Korea Selatan Lagi Gantikan Jurgen Klinsmann!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |06:40 WIB
Kerja di Seongnam FC, Shin Tae-yong Diminta Tangani Timnas Korea Selatan Lagi Gantikan Jurgen Klinsmann!
Shin Tae-yong diminta menangani Timnas Korea Selatan lagi. (Foto: REUTERS))
A
A
A

KERJA di Seongnam FC, Shin Tae-yong diminta menangani Timnas Korea Selatan lagi menggantikan Jurgen Klinsmann. Sekadar diketahui, publik sepakbola Korea Selatan sedang sebal-sebalnya dengan pelatih Timnas Korea Selatan, Jurgen Klinsmann.

Mendapatkan bayaran USD2,2 juta atau sekira Rp34,4 miliar per tahun, plus menggunakan 35 staff sekaligus, Jurgen Klinsmann gagal mengangjat performa Timnas Korea Selatan di Piala Asia 2023. Alih-alih menjadi juara, Son Heung-min dan kawan-kawan kalah dari tim medioker, Yordania, dengan skor 0-2 di semifinal!

Jurgen Klinsmann gagal bawa Korea Selatan juara Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

(Jurgen Klinsmann gagal bawa Korea Selatan juara Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Alhasil, pencinta sepakbola Negeri Ginseng pun menuntut Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) memecat Jurgen Klinsmann. Bahkan di salah satu forum yang ada di laman MLB Park Donga, fans di sana meminta KFA untuk menunjuk Shin Tae-yong sebagai suksesor Jurgen Klinsmann.

Pertimbangannya pertama karena Shin Tae-yong sukses besar bersama Timnas Indonesia. Ia menjadi pelatih pertama yang mengantarkan Timnas Indonesia lolos fase gugur Piala Asia.

Selain itu, Shin Tae-yong juga tak buruk-buruk amat ketika membesut Timnas Korea Selatan pada 2017-2018. Shin Tae-yong membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018 di posisi terjepit, juara EAFF 2017 hingga menumbangkan Jerman 2-0 di fase grup Piala Dunia 2018.

“Mungkin ada harapan melihat kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Korea Selatan,” tulis salah satu pencinta sepakbola Korea Selatan, Okezone mengutip dari laman MLB Park Donga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
