HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Drawing UEFA Nations League 2024-2025: Timnas Italia, Belgia, dan Prancis Segrup!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |06:21 WIB
Hasil Drawing UEFA Nations League 2024-2025: Timnas Italia, Belgia, dan Prancis Segrup!
Berikut hasil drawing UEFA Nations League 2024-2025. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL drawing UEFA Nations League 2024-2025 sudah dirilis. Grup neraka pun tercipta di mana mempertemukan Timnas Italia, Belgia, dan Prancis.

Ya, drawing atau pengundian UEFA Nations League 2024-2025 sudah dilakukan di Paris, Prancis, pada Jumat (9/2/2024) dini hari WIB. Total, ada 54 negara yang akan ambil bagian dalam ajang itu. Mereka pun dibagi ke empat liga berdasarkan hasil di UEFA Nations League 2022-2023.

Timnas Italia

Hasilnya, tim-tim kuat berada di grup yang sama. Di Grup A1 sendiri, ada Kroasia, Portugal, Polandia, dan Skotlandia. Kemudian, di Grup A2, grup negara tercipta karena mempertemukan Italia, Belgia, Prancis, dan Israel.

Beralih ke Grup A3, ada Belanda, Hongaria, Jerman, serta Bosnia dan Herzegovina. Terakhir di League A, untuk Grup A4, ini diisi oleh Spanyol, Denmark, Swiss, dan Serbia.

Selanjutnya, di League B, Inggris dan Republik Irlandia juga harus tergabung di grup sama, yakni B2. Kedua tim ini negara terakhir kali bertemu dalam pertandingan persahabatan pada November 2020. Hasilnya, Inggris menang dengan skor 3-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
