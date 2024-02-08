Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Amir Ghalenoei Minta Maaf Gagal Loloskan Timnas Iran ke Final

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |19:10 WIB
Piala Asia 2023: Amir Ghalenoei Minta Maaf Gagal Loloskan Timnas Iran ke Final
Pelatih Timnas Iran, Amir Ghalenoei (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Pelatih Timnas Iran, Amir Ghalenoei meminta maaf atas kegagalannya mengantarkan Tim Melli -julukan Timnas Iran- melaju ke babak final Piala Asia 2023. Menurutnya babak pertama Iran memiliki banyak peluang, tapi tak bisa memaksimalkannya.

Iran harus menelan kekalahan 2-3 dari Qatar di babak semifinal Piala Asia 2023. Pertemuan keduanya berlangsung di Al Thumama Stadium, Rabu (7/2/2024) malam WIB.

Sarda Azmoun (4') mampu memberikan kejutan kepada para penggemar Qatar, tetapi Jassem Gaber Abdulsallam (17') dan Akram Afif (43') sukses membalikan keadaan. Sementara Alireza Jahanbakhsh (51'P) membawa Tim Melli menyamakan keadaan, tetapi Almoez Ali (82') memastikan The Maroons -julukan Timnas Qatar- melaju ke babak final.

Sementara selepas pertandingan, Amir Ghalenoei meminta maaf atas kegagalannya membawa Iran melaju ke babak final Piala Asia 2023. Kendati demikian, ia berterima kasih kepada para pemainnya yang telah mengeluarkan semua kemampuannya meski harus terhenti di babak semifinal.

“Saya ingin meminta maaf kepada rakyat Iran. Kami seharusnya melaju ke final tetapi kami tidak bisa melakukannya. Saya ingin berterima kasih kepada para pemain, mereka mengerahkan segalanya untuk pertandingan ini,” kata Amir Ghalenoei dikutip dari laman resmi AFC, Kamis (8/2/2024).

Amir Ghalenoei mengakui Iran memiliki banyak peluang untuk bisa memastikan kemenangan pada babak pertama. Namun, penyelesaian yang buruk membuat Tim Melli tak bisa melaju ke babak berikutnya.

