Kisah Haru Falen Mariar, Mantan Pemain AC Milan Junior yang Kini Banting Setir jadi Prajurit TNI

KISAH haru Falen Mariar, mantan pemain AC Milan Junior yang kini banting setir jadi prajurit TNI akan diulas oleh Okezone. Namanya memang tidak setenar pemain-pemain sepakbola Indonesia lain.

Seperti diketahui, menjadi seorang pemain sepakbola sekaligus menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi hal yang cukup biasa. Tercatat ada nama Andy Setyo, Manahati Lestusen, serta Abduh Lestaluhu yang merupakan anggota TNI dengan karier sepakbola cemerlang.

Di belahan Indonesia yang lain ternyata ada putra bangsa yang sejak kecil memiliki bakat sepakbola luar biasa namun memilih mengubur mimpinya dan menjadi anggota TNI demi menghidupi keluarganya. Ia adalah Falen Mariar.

Falen Mariar merupakan salah seorang prajurit TNI asal Manokwari. Pada 2005, ia pernah membawa sekolahnya, SMP PG 2 Manokwari, menjuarai ajang Liga Pendidikan Indonesia (LPI) yang merupakan turnamen antar pelajar kelas nasional.

Berkat prestasi tersebut, ia kemudian mendapat tawaran untuk mengikuti seleksi Danone Cup di Makassar dari Komite Olimpiade Nasional Indonesia (KONI) Papua. Mariar pun menerima tawaran tersebut. Hanya saja, dirinya gagal untuk lolos.

Kendati demikian, Mariar tak cepat menyerah. Ia terus berlatih dan mengasah kemampuannya. Hingga pada 2011, dirinya kembali mendapat tawaran dari KONI Papua untuk mengikuti seleksi AC Milan Camp Junior di Bali.

Di Pulau Dewata, Falen Mariar harus bersaing dengan sekitar 1.500 talenta muda dari seluruh Indonesia guna merebut 18 tiket menuju AC Milan Camp Junior di Italia. Dengan semua kemampuan yang dimiliki, ia akhirnya menjadi salah satu yang berhasil lolos.

Nahas, semalam sebelum pembagian tiket keberangkatan ke Italia, Falen Mariar mendapat kabar duka dari keluarganya. Sang ayah meninggal di saat dirinya hendak mengejar mimpi ke negeri Menara Pisa.