Timnas Vietnam Dibantu Legenda Thailand untuk Kalahkan Timnas Indonesia pada Maret 2024, Shin Tae-yong dalam Bahaya!

Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam siap tempur di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)

TIMNAS Vietnam dibantu pesepakbola legenda Thailand, Kiatisuk Senamuang, untuk mengalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Penilaian itu dikeluarkan media asal Vietnam, Soha.

Lantas, apa peran Kiatisuk Senamuang dalam kasus ini? Sejak 2020, Kiatisuk Senamuang menangani klub asal Vietnam, HAGL.

(Kiatisuk Senamuang tangani klub Vietnam, CAHN)

Kemudian mulai pertengahan Januari 2024, pria yang biasa disapa Zico ini menangani klub Vietnam lain, CAHN. CAHN ini dihuni banyak pemain Timnas Vietnam.

Di Piala Asia 2023, ada tiga personel CAHN yang dipanggil pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier yakni Filip Nguyen, Bui Hoang Viet Anh dan Nguyen Quang Hai.

Jumlahnya semakin banyak jika memasukkan nama-nama lain seperti Vu Van Thanh, Tan Tai, Le Pham Thanh Long dan Doan Van Hau. Nama-nama ini tidak dibawa ke Qatar karena mengalami cedera.

Dalam hal ini. permainan tiki-taka yang dijalankan Kiatisuk Senamuang di CAHN akan memudahkan proses adaptasi Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan saat menerapkan startegi yang sama di Timnas Vietnam.