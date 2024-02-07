Yordania Kalahkan Korea Selatan di Piala Asia 2023, Hussein Ammouta Ungkap Kunci Sukses The Chivalrous

AL RAYYAN – Hussein Ammouta mengungkapkan kunci sukses Timnas Yordania mengalahkan Korea Selatan 2-0 di semifinal Piala Asia 2023. Laga tersebut digelar di Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Selasa (6/2/2024) malam WIB.

Gol-gol kemenangan Yordania dicetak oleh Yazan Al Naimat dan Mousa Al Tamari. Hasil tersebut membuat Yordania meraih tempat bersejarah di final Piala Asia 2023 dan akan menghadapi juara bertahan Qatar atau Iran yang baru akan bertanding malam ini.

Selepas laga, Hussein Ammouta mebgapresiasi Yazan Al Naimat dan kolega yang telah memberikan penampilan ciamik. Ia bangga dengan anak asuhnya karena telah berinisiatif untuk tampil agresif sepanjang laga dan memanfaatkan kemampuan individu yang dikombinasikan dengan permainan kolektif.

“Selamat kepada semua orang yang berkontribusi terhadap kemenangan kami. Para pemain adalah senjata utama kami, menampilkan penampilan heroik sepanjang turnamen. Meski mengalami cedera, kami berhasil memberikan prestasi yang signifikan,” kata Ammouta, dikutip dari laman resmi AFC, Rabu (7/2/2024).

“Para pemain kami menunjukkan inisiatif hebat sepanjang pertandingan. Kami sepakat untuk memulai dengan kuat, memanfaatkan fakta bahwa Republik Korea telah kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan. Sangat penting untuk memanfaatkan kemampuan menyerang kami dan mengambil inisiatif menyerang, terutama melawan lawan tangguh seperti mereka," imbuhnya.

Lebih lanjut, pelatih 54 tahun itu mengungkapkan kunci sukses Yordania berhasil menahan serangan dari Korea Selatan dan mampu menjebol gawang lawan. Menurut Ammouta, salah satunya adalah anak asuhnya fokus dalam bertahan dan bermain efektif saat menyerang.