Pemilik Berencana Bangun Stadion Baru untuk Manchester United, Old Trafford Digantikan?

MANCHESTER - Pemilik 25 persen saham Manchester United, Sir James Ratcliffe (Sir Jim Ratcliffe), dilaporkan ingin membangun stadion baru untuk Iblis Merah. Pembangunan arena anyar itu tentu akan berpengaruh pada markas lama klub, Stadion Old Trafford.

Diketahui, Ratcliffe, yang juga merupakan pemilik INEOS, berhasil mengakuisisi saham klub sebesar 25 persen. Ia dikabarkan akan melakukan perubahan besar-besaran di Manchester United, tak terkecuali pembangunan stadion baru.

Old Trafford yang sudah menjadi kandang Manchester United dalam 114 tahun terakhir berpotensi tergantikan. Namun begitu, menurut laporan Sky Sports, pembangunan stadion anyar ini akan tetap berada di sekitaran kawasan Old Trafford.

Manchester United memiliki lahan sebesar 43 hektar untuk dikembangkan demi pembangunan stadion baru. Kemudian, ada 100 hektar dari seperempat total lahan di sekitaran Old Trafford tidak terpakai. Lokasi ini yang direncanakan akan menjadi tempat bagi markas baru.

Meski begitu, belum ada keputusan bulat dari para petinggi Manchester United soal kemungkinan membangun stadion baru ini. Direktur Zaha Hadid Architects, Jim Heverin, memandang baik ide pembangunan atau pemugaran Old Trafford. Menurutnya, stadion lama merupakan suatu aset bagi klub sepak bola.

“Di Old Trafford, Anda pasti mengharapkan mereka berpikir untuk menggunakannya kembali dan tidak pergi ke tempat lain. Lihat apa yang dilakukan Liverpool dengan modifikasi dan peningkatan kecil ini. Itu terlihat seperti masa depan dan bukan stadion baru,” tutur Heverin dikutip dari Sky Sports, Rabu (7/2/2024).

(Wikanto Arungbudoyo)