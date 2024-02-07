Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pemilik Berencana Bangun Stadion Baru untuk Manchester United, Old Trafford Digantikan?

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |20:21 WIB
Pemilik Berencana Bangun Stadion Baru untuk Manchester United, Old Trafford Digantikan?
Markas Manchester United, Stadion Old Trafford, rencananya dipugar (Foto: Premier League)
A
A
A

MANCHESTER - Pemilik 25 persen saham Manchester United, Sir James Ratcliffe (Sir Jim Ratcliffe), dilaporkan ingin membangun stadion baru untuk Iblis Merah. Pembangunan arena anyar itu tentu akan berpengaruh pada markas lama klub, Stadion Old Trafford.

Diketahui, Ratcliffe, yang juga merupakan pemilik INEOS, berhasil mengakuisisi saham klub sebesar 25 persen. Ia dikabarkan akan melakukan perubahan besar-besaran di Manchester United, tak terkecuali pembangunan stadion baru.

Stadion Old Trafford

Old Trafford yang sudah menjadi kandang Manchester United dalam 114 tahun terakhir berpotensi tergantikan. Namun begitu, menurut laporan Sky Sports, pembangunan stadion anyar ini akan tetap berada di sekitaran kawasan Old Trafford.

Manchester United memiliki lahan sebesar 43 hektar untuk dikembangkan demi pembangunan stadion baru. Kemudian, ada 100 hektar dari seperempat total lahan di sekitaran Old Trafford tidak terpakai. Lokasi ini yang direncanakan akan menjadi tempat bagi markas baru.

Meski begitu, belum ada keputusan bulat dari para petinggi Manchester United soal kemungkinan membangun stadion baru ini. Direktur Zaha Hadid Architects, Jim Heverin, memandang baik ide pembangunan atau pemugaran Old Trafford. Menurutnya, stadion lama merupakan suatu aset bagi klub sepak bola.

“Di Old Trafford, Anda pasti mengharapkan mereka berpikir untuk menggunakannya kembali dan tidak pergi ke tempat lain. Lihat apa yang dilakukan Liverpool dengan modifikasi dan peningkatan kecil ini. Itu terlihat seperti masa depan dan bukan stadion baru,” tutur Heverin dikutip dari Sky Sports, Rabu (7/2/2024).

(Wikanto Arungbudoyo)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/45/3183958//erick_thohir-7jD4_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Kuasai 100 Persen Saham Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183099//sekou_kone-6m1v_large.jpg
Ini Wonderkid Manchester United di Daftar 20 Pemain Mali untuk Hadapi Timnas Indonesia U-22 di FIFA Matchday November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/45/3182514//manchester_city_vs_liverpool-1y46_large.jpg
Reaksi Arne Slot Terkejut Lihat Liverpool Babak Belur Dihajar Manchester City 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182505//simak_hasil_hasil_liga_inggris_2025_2026-muKU_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Aston Villa vs Bournemouth 4-0, Brentford Hantam Newcastle United 3-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645999/wondr-by-bni-indonesia-international-challenge-2025-ii-dimulai-cek-jadwal-dan-link-di-vision-gjm.webp
WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025 II Dimulai! Cek Jadwal dan Link di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/jonatan_christie_melenggang_ke_babak_16_besar_aust.jpg
Tragis! Jonatan Christie Diusir Wakil Jepang di Babak Awal Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement