HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 Bakal Lakoni Uji Coba Lawan Tim Asal Timur Tengah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |21:53 WIB
Jelang Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 Bakal Lakoni Uji Coba Lawan Tim Asal Timur Tengah
Matangkan persiapan jelang Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 bakal gelar uji coba lawan tim asal Timur Tengah. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 dipastikan melawan tim asal Timur Tengah dalam laga uji coba sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U-23 2024 di Qatar. Kabar tersebut pun datang langsung dari anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga.

Sebelumnya, Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan menyatakan, Timnas Indonesia U-23 diagendakan akan pemusatan latihan (TC) di Dubai, Uni Emirates Arab (UEA). Namun, hal itu masih rencana awal yang belum bisa dipastikan.

Lalu Arya menambahkan TC memang akan berlangsung di luar negeri untuk Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23. Nantinya, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut akan mengagendakan beberapa laga uji coba untuk melihat kemajuan tim dalam TC.

"Ada TC ke luar negeri. TC di luar negeri dan akan tanding di negara-negara dekat di Timur Tengah," kata Arya di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Arya Sinulingga

Kendati demikian, Arya Sinulingga mengatakan saat ini belum bisa memastikan kapan TC dan uji coba itu akan berlangsung. Satu hal yang pasti, dia menegaskaan akan dilakukan secepatnya karena Piala Asia U-23 2024 akan bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar.

