HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Pelatih SC Heerenveen Izinkan Nathan Tjoe-A-On Ambil Sumpah WNI dan Perkuat Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |06:59 WIB
Breaking News: Pelatih SC Heerenveen Izinkan Nathan Tjoe-A-On Ambil Sumpah WNI dan Perkuat Timnas Indonesia
Nathan Tjoe segera perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)
A
A
A

PELATIH SC Heerenveen, Kees van Wonderen, dikabarkan sudah mengizinkan sang pemain, Nathan Tjoe-A-On, untuk mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) dan memperkuat Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan.

Namun, Bung Ropan –sapaan akrab Ronny Pangemanan– belum tahu secara pasti kapan pemain 22 tahun tersebut mengambil sumpah WNI. Satu hal yang pasti, Nathan Tjoe-A-On sudah mendapatkan lampu hijau dari sang pelatih.

Nathan Tjoe-A-On

“Konon kabarnya, pelatih Heerenveen telah memberikan izin kepada Nathan (untuk mengambil sumpah WNI). Tinggal pengaturan waktunya yang belum tahu kapan. Semoga dalam waktu dekat bisa terjadi,” kata Bung Ropan, Okezone mengutip dari Channel YouTube Bung Ropan, Selasa (6/2/2024).

“Saya juga sudah WA Ketua Umum PSSI. Ini (perizinan Nathan Tjoe) lebih gampang karena Thom Haye saja diberikan izin untuk datang ke Indonesia,” lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini.

Nathan Tjoe-A-On sedianya mengambil sumpah WNI pada Desember 2023, berbarengan dengan Jay Idzes. Namun, Nathan Tjoe-A-On tak bisa menjalani prosesi tersebut karena aktivitas padat sang klub saat itu, Swansea City.

Sekadar diketahui, klub-klub Inggris menjalani periode festival atau sibuk pada periode Desember-Januari. Karena itu, Nathan Tjoe-A-On harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan status WNI.

Halaman:
1 2
      
