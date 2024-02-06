Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Setelah Lawan Vietnam, Shin Tae-yong Pimpin Pemusatan Latihan Timnas Indonesia U-23 di Dubai Jelang Piala Asia U-23 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |05:59 WIB
Setelah Lawan Vietnam, Shin Tae-yong Pimpin Pemusatan Latihan Timnas Indonesia U-23 di Dubai Jelang Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 akan menjalani pemusatan latihan di Dubai jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

SETELAH lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024, Shin Tae-yong tak bisa langsung bersantai. Menurut Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan, Shin Tae-yong langsung memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia U-23 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Diperkirakan, Timnas Indonesia U-23 bertolak ke Dubai pada akhir Maret atau awal April 2024. Setelah itu, skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– baru berangkat ke Qatar untuk mengarungi Piala Asia U-23 2024 pada 15 April-3 Mei 2024.

Shin Tae-yong

“Yang TC-nya memang belum secara resmi ya, artinya mungkin awal memang mau ke Dubai, kira-kira satu minggu sebelum lebaran kita ada di Dubai,” kata Endri Erawan kepada awak media di Jakarta.

“Setelah itu mungkin kita tanggal 6 atau 7 (April) kembali ke Qatar untuk persiapan pertandingan yang sebenarnya di U-23,” sambung mantan manajer Mitra Kukar ini.

Beredar kabar, Timnas Indonesia U-23 akan menjalani TC di Dubai pada 31 Maret 2024. Kabar yang tersiar juga, Skuad Garuda Muda akan menjalani laga uji coba selama TC disana.

Hanya saja, Endri Erawan tidak memberikan penjelasan mengenai agenda uji coba Timnas Indonesia U-23 selama TC di Dubai. Pria yang juga menjabat sebagai Komite Eksekutif (Exco) PSSI ini hanya membeberkan rencana TC Skuad asuhan Shin Tae-yong di Dubai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645071/event-olahraga-century-fun-run-2025-digelar-rayakan-32-tahun-gaya-hidup-sehat-jro.webp
Event Olahraga Century Fun Run 2025 Digelar, Rayakan 32 Tahun Gaya Hidup Sehat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/12/karim_benzema.jpg
Karim Benzema Lebih Pilih Pensiun atau Kembali Berkarier di Eropa? Begini Jawabannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement