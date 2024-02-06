Setelah Lawan Vietnam, Shin Tae-yong Pimpin Pemusatan Latihan Timnas Indonesia U-23 di Dubai Jelang Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 akan menjalani pemusatan latihan di Dubai jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

SETELAH lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024, Shin Tae-yong tak bisa langsung bersantai. Menurut Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan, Shin Tae-yong langsung memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia U-23 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Diperkirakan, Timnas Indonesia U-23 bertolak ke Dubai pada akhir Maret atau awal April 2024. Setelah itu, skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– baru berangkat ke Qatar untuk mengarungi Piala Asia U-23 2024 pada 15 April-3 Mei 2024.

“Yang TC-nya memang belum secara resmi ya, artinya mungkin awal memang mau ke Dubai, kira-kira satu minggu sebelum lebaran kita ada di Dubai,” kata Endri Erawan kepada awak media di Jakarta.

“Setelah itu mungkin kita tanggal 6 atau 7 (April) kembali ke Qatar untuk persiapan pertandingan yang sebenarnya di U-23,” sambung mantan manajer Mitra Kukar ini.

Beredar kabar, Timnas Indonesia U-23 akan menjalani TC di Dubai pada 31 Maret 2024. Kabar yang tersiar juga, Skuad Garuda Muda akan menjalani laga uji coba selama TC disana.

Hanya saja, Endri Erawan tidak memberikan penjelasan mengenai agenda uji coba Timnas Indonesia U-23 selama TC di Dubai. Pria yang juga menjabat sebagai Komite Eksekutif (Exco) PSSI ini hanya membeberkan rencana TC Skuad asuhan Shin Tae-yong di Dubai.