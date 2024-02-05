Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rekap Pemain Abroad Timnas Indonesia Semalam: Sandy Walsh Kalahkan Shayne Pattynama, Ivar Jenner Gagal Main

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |05:39 WIB
Rekap Pemain Abroad Timnas Indonesia Semalam: Sandy Walsh Kalahkan Shayne Pattynama, Ivar Jenner Gagal Main
Sandy Walsh kala membela KV Mechelen. (Foto: KV Mechelen)
A
A
A

REKAP pemain abroad Timnas Indonesia semalam. Klub Sandy Walsh kalahkan Shayne Pattynama. Sementara itu, Ivar Jenner gagal main.

Ya, sejumlah pemain abroad Indonesia mencuri perhatian semalam. Sebab, mereka bisa tampil gacor membela klub masing-masing di luar negeri.

Sandy Walsh

Salah satunya ada duel dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh dan Shayne Pattynama. Keduanya berhadapan dalam pekan ke-24 Liga Belgia 2023-2024.

Diketahui, Shayne Pattynama baru saja pindah dari klub lamanya, Viking FK, ke KAS Aupen. Dengan begitu, Shayne Pattynama kini sama-sama berkarier di liga utama Belgia dengan Sandy Walsh yang membela KV Mechelen.

Semalam, kedua tim itu pun saling berhadapan di Kehrwegstadion, Eupen, Minggu 4 Februari 2024 malam WIB. Sandy Walsh sendiri dimainkan sejak awal laga oleh pelatih KV Mechelen. Sementara Shayne Pattynama, dia baru dimainkan jelang akhir babak kedua.

Meski tim kedua pemain abroad Timnas Indonesia saling berduel semalam, Sandy dan Shayne tak berhadapan langsung di lapangan. Pasalnya, Sandy ditarik keluar lapangan pada menit ke-63 digantikan oleh Munashe Garan’anga. Sementara Shanye, dia baru dimainkan pada menit ke-86 menggantikan Jason Davidson.

Halaman:
1 2
      
