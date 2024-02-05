Rekap Pemain Abroad Timnas Indonesia Semalam: Sandy Walsh Kalahkan Shayne Pattynama, Ivar Jenner Gagal Main

REKAP pemain abroad Timnas Indonesia semalam. Klub Sandy Walsh kalahkan Shayne Pattynama. Sementara itu, Ivar Jenner gagal main.

Ya, sejumlah pemain abroad Indonesia mencuri perhatian semalam. Sebab, mereka bisa tampil gacor membela klub masing-masing di luar negeri.

Salah satunya ada duel dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh dan Shayne Pattynama. Keduanya berhadapan dalam pekan ke-24 Liga Belgia 2023-2024.

Diketahui, Shayne Pattynama baru saja pindah dari klub lamanya, Viking FK, ke KAS Aupen. Dengan begitu, Shayne Pattynama kini sama-sama berkarier di liga utama Belgia dengan Sandy Walsh yang membela KV Mechelen.

Semalam, kedua tim itu pun saling berhadapan di Kehrwegstadion, Eupen, Minggu 4 Februari 2024 malam WIB. Sandy Walsh sendiri dimainkan sejak awal laga oleh pelatih KV Mechelen. Sementara Shayne Pattynama, dia baru dimainkan jelang akhir babak kedua.

BACA JUGA: Penyebab Pelatih Bristol Rovers Ramal Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Jadi Pemain Top di Masa Depan

Meski tim kedua pemain abroad Timnas Indonesia saling berduel semalam, Sandy dan Shayne tak berhadapan langsung di lapangan. Pasalnya, Sandy ditarik keluar lapangan pada menit ke-63 digantikan oleh Munashe Garan’anga. Sementara Shanye, dia baru dimainkan pada menit ke-86 menggantikan Jason Davidson.