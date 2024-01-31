Breaking News: Muncul Petisi agar PSSI Perpanjang Kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia!

MUNCUL petisi agar PSSI memperpanjang kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Petisi ini dimunculkan Komunitas Indonesia Pride (Komunitas Fanbase Timnas Indonesia di Instragram dan Twitter).

Petisi ini muncul karena pencinta sepakbola Tanah Air di media sosial khawatir performa Timnas Indonesia yang sedang menuju ke arah positif justru menurun karena pergantian pelatih. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong baru saja meloloskan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023.

(Shin Tae-yong diharapkan segera mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI. (Foto: REUTERS)

Apa yang dicetak Shin Tae-yong (lolos ke fase gugur Piala Asia) belum pernah dicapai pelatih Timnas Indonesia sebelumnya. Namun, ketika pencinta sepakbola nasional meminta kontrak Shin Tae-yong yang berakhir pada 30 Juni 2024 diperpanjang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak langsung mengiyakannya.

Mantan presiden Inter Milan itu mengatakan kontrak Shin Tae-yong diperpanjang jika pelatih 53 tahun itu mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos ke perematfinal Piala Asia U-23 2024. Menurut Erick Thohir, hal itu sesuai kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Shin Tae-yong.

"Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Kesepakatan saya dan STY yang kontraknya habis hingga Juni, ada dua parameter, yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U-23. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027," kata Erick Thohir mengutip dari laman resmi PSSI.

Hanya saja, pencinta Timnas Indonesia di media sosial tidak puas dengan pernyataan Erick Thohir. Mereka tak mau Shin Tae-yong gagal mendapatkan perpanjangan kontrak hanya karena gagal di Piala Asia U-23 2024.