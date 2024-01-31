Breaking News: Carlos Fortes Umumkan Tinggalkan PSIS Semarang!

SEMARANG – Bintang PSIS Semarang, Carlos Fortes secara mengejutkan mengumumkan meninggalkan tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar di akhir Januari 2024 ini. Fortes tepatnya menghentikan kontraknya di PSIS karena ingin dekat dengan keluarganya dan ada penawaran dari Timur Tengah.

Kabar pengunduran diri Fortes memang benar-benar mengejutkan. Padahal ia baru saja bermain bersama PSIS saat menahan Persebaya Surabaya 1-1 di laga lanjutan Liga 1 2023-2024, pada Selasa 30 Januari 2024.

Kendati demikian, setelah laga Persebaya vs PSIS itu, Fortes langsung mengirimkan surat kepada manajemen Laskar Mahesa Jenar. Surat itu merupakan bukti bahwa dirinya mengundurkan diri.

Menurut laporan dari laman resmi PSIS, Fortes dan Laskar Mahesa Jenar memiliki klausul kontrak di mana jika pemain asal Portugal itu mendapatkan penawaran kontrak yang lebih tinggi dari PSIS, maka ia bisa pergi. Fortes pun mengaktifkan hal tersebut usai mendapatkan nilai kontrak yang lebih besar dari klub di Timur Tengah.

“Ada pun alasannya yakni keinginan untuk lebih dekat dengan keluarga dan adanya penawaran dari klub asal Timur Tengah yang memberikan nilai kontrak dan fasilitas lebih besar dengan adanya klausul kontrak bersama PSIS memang disebutkan bahwa Fortes bisa pindah ketika ada penawaran yang jauh lebih tinggi dari kontrak di PSIS,” bunyi pernyataan PSIS di laman resmi, Rabu (31/1/2024).

Karena klausul kontrak sudah diaktifkan maka PSIS jelas tak bisa berbuat banyak. Yoyok Sukawi selaku Chief Executive Officer (CEO) PSIS menerangkan bahwa walaupun kabar ini sangat mengejutkan namun dengan berat hati keputusan mundurnya Fortes harus diterima.