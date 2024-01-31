Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Ditahan Persita Tangerang, Thomas Doll Janji Benahi Kekurangan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |05:25 WIB
Persija Jakarta Ditahan Persita Tangerang, Thomas Doll Janji Benahi Kekurangan
Persija Jakarta ditahan Persita Tangerang 2-2 pada laga uji coba (Foto: PT LIB)
JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, berjanji membenahi kekurangan timnya usai ditahan Persita Tangerang 2-2 pada laga uji coba. Hal itu mendesak dilakukan mengingat Liga 1 2023-2024 segera bergulir.

Laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta itu digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Minggu 28 Januari 2024. Itu merupakan uji coba sekaligus pemanasan bagi kedua klub jelang bergulirnya lagi Liga 1 2023-2024.

Skuad Persija Jakarta merayakan kemenangan dengan The Jakmania (Foto: Instagram/@persija)

Dalam laga tersebut, Ryo Matsumura dan Gustavo Almeida menjadi pencetak gol untuk Persija. Sedangkan, Hassan Nader dan Christian Rontini pencetak gol untuk Persita.

Sebelum menghadapi Persita, Persija sempat menggelar pertandingan uji coba dengan klub Liga 3, Dejan FC, di Nirwana Park, Sawangan, Depok, pekan lalu. Hasilnya, Macan Kemayoran berhasil meraih kemenangan 7-1 melalui hattrick Almeida, dua gol Aji Kusuma, serta Maciej Gajos, dan Matsumura.

Doll mengakui laga uji coba tersebut merupakan pemanasan Persija sebelum kembali tampil di Liga 1. Ia juga menjelaskan akan membenahi kekurangan yang ada di timnya.

"Ini jadi sebuah laga pemanasan sebelum lawan Borneo FC. Setiap kekurangan di lagi akan segera dibenahi," kata Doll, dikutip dari laman resmi PT LIB, Rabu (31/1/2024).

