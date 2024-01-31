Shin Tae-yong Amankan 1 Pemain Premier League Lagi untuk Timnas Indonesia? Ini Dia Sosoknya!

SHIN Tae-yong segera amankan 1 pemain Premier League lagi untuk Timnas Indonesia? Setelah mendapatkan jasa pemain Premier League yang bermain untuk Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner, Shin Tae-yong dan PSSI belum berhenti mencari pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Kabarnya, pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk klub Premier League Crystal Palace, Jairo Riedewald, tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Dalam Direct Message (DM) Instagram yang dikirimkan akun Instagram @pemainketurunan.id, Jairo Riedewald mengaku siap memperkuat Timnas Indonesia.

(Jairo Riedewald dikabarkan tertarik perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@pemainketurunan.id)

Dalam obrolan tersebut, Jairo Riedewald juga ditanya apakah PSSI sudah menghubunginya? Gelandang 27 tahun itu hanya mengatakan waktu yang akan berbicara.

“Selalu mungkin (memperkuat Timnas Indonesia). Waktu yang akan berbicara,” tulis Jairo Riedewald di akun Instagram-nya, @jriedewald, dalam screen capture yang ditampilkan akun Instagram @pemainketurunan.id.

Bagi Anda pencinta sepakbola Belanda, tentu tak asing dengan sosok yang satu ini. Jairo Riedewald sempat menjadi bek tengah andalan Ajax Amsterdam di paruh kedua musim 2013-2014 hingga 2016-2017.

Dalam periode tersebut, Jairo Riedewald mengemas tiga gol dan tiga assist dari 93 pertandingan di semua kompetisi. Berkat bantuan Jairo Riedewald juga, Ajax Amsterdam memenangkan gelar Liga Belanda 2013-2014.