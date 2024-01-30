Seperti David Beckham, Nama di Jersey Rafael Struick Juga Typo saat Timnas Indonesia Dikalahkan Australia 4-0 di 16 Besar Piala Asia 2023

SEPERTI David Beckham, nama di jersey Rafael Struick juga typo saat Timnas Indonesia dikalahkan Australia 4-0 di 16 besar Piala Asia 2023. Bertanding di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Qatar, Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 WIB, Timnas Indonesia berupaya mengukir sejarah untuk melangkah ke perempatfinal Piala Asia 2023 pertama kalinya.

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menurunkan sederet pemain terbaiknya termasuk pemain muda naturalisasi, Rafael Struick. Pemain klub ADO Den Haag itu didapuk menjadi ujung tombak Timnas Indonesia.

(Nama di jersey Rafael Struick typo. (Foto: Istimewa)

Khususnya di babak pertama, pergerakan mobile seorang Rafael Struick sukses membuka ruang untuk pemain lain melakukan tembakan ke gawang Australia yang dikawal Matthew Ryan. Ia sempat memberi ancaman dengan sebuah back heels yang sayangnya masih melenceng dari gawang Australia.

Performa Rafael Struick di laga ini memang menjadi sorotan. Militansinya sebagai seorang ujung tombak layak mendapat acungan jempol.

Namun, selain penampilannya, jersey Rafael Struick di babak kedua juga menjadi sorotan. Pasalnya, terdapat sebuah typo atau salah tulis pada nama Struick.

Hal itu terlihat saat bagian punggung Rafael Struick disorot kamera tatkala pemain berusia 20 tahun itu mendapat kartu kuning di babak kedua. Terlihat jelas jika nama di jersey tertulis "STUIRK". Padahal, penulisan namanya yang benar adalah "STRUICK".