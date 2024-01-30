Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Ungkap Alasan Marc Klok Pilih Langsung Gabung Latihan Persib Bandung ketimbang Ambil Libur

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |22:21 WIB
Bojan Hodak Ungkap Alasan Marc Klok Pilih Langsung Gabung Latihan Persib Bandung ketimbang Ambil Libur
Marc Klok langsung bergabung dengan Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bicara soal alasan Marc Klok langsung bergabung latihan usai membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Padahal, ia berhak mendapat libur.

Klok terlihat langsung terlibat dalam sesi latihan Persib Bandung yang digelar di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Selasa (30/1/2024). Hal itu cukup mengagetkan lantaran Timnas Indonesia baru tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Minggu 28 Januari.

Marc Klok langsung gabung latihan Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)

Hodak memastikan tidak ada paksaan yang dilakukan kepada Klok untuk bisa cepat bergabung dengan Persib. Ia paham betul gelandang berusia 30 tahun itu baru selesai menjalankan tugas negara.

“Dia (Marc Klok) yang memintanya sendiri. Dia yang mengubah jadwal tiketnya untuk langsung kembali (ke Persib),” kata Hodak usai latihan kepada awak media, Selasa (30/1/2024).

Pelatih asal Kroasia itu mengaku tak bisa menahan keinginan Klok untuk bisa segera bergabung dengan timnya. Apalagi, sang pemain punya keinginan kuat tampil di lanjutan Liga 1 2023-2024 kontra Persis Solo pada 4 Februari 2024.

“Dia ingin langsung dalam kondisi siap bermain,” beber Hodak.

Halaman:
1 2
      
