Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marc Klok Langsung Gabung Latihan Persib Bandung Usai Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |20:31 WIB
Marc Klok Langsung Gabung Latihan Persib Bandung Usai Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Marc Klok langsung gabung latihan Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG - Marc Klok langsung gabung latihan Persib Bandung meski baru selesai membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sang gelandang mengaku dalam kondisi baik sepulangnya dari Qatar.

“Kondisi saya sangat bagus, saya merasa lapar dan saya punya banyak motivasi untuk kembali membela Persib,” ungkap Klok usai menjalani latihan bersama Persib di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa (30/1/2024).

Marc Klok berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Pemain naturalisasi asal Belanda ini mengaku sudah sangat rindu bersama Persib. Sebab, ia sudah hampir tujuh pekan berada di Qatar untuk membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

“Tapi bagus, saya melihat ke depan untuk Liga 1 dan pasti semua beda dari Piala Asia. Tapi saya senang bisa kembali,” tukas Klok.

Lebih lanjut, Klok mengungkap alasannya untuk langsung bergabung dengan latihan klub tanpa mengambil libur. Ia mengaku memiliki target tinggi bersama Persib di Liga 1 2023-2024.

“Kami mau juara, dan saya pikir setiap game penting sekali buat kami dan saya pribadi juga,” tegas Klok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/51/1643041/kenapa-pbsi-hanya-kirim-5-wakil-di-kumamoto-masters-2025-uan.webp
Kenapa PBSI Hanya Kirim 5 Wakil di Kumamoto Masters 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/adrian_bernabe.jpg
Juventus Incar Gelandang Didikan Guardiola, Spalletti Minta Regista Baru di Bursa Transfer Januari!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement