Marc Klok Langsung Gabung Latihan Persib Bandung Usai Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

BANDUNG - Marc Klok langsung gabung latihan Persib Bandung meski baru selesai membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sang gelandang mengaku dalam kondisi baik sepulangnya dari Qatar.

“Kondisi saya sangat bagus, saya merasa lapar dan saya punya banyak motivasi untuk kembali membela Persib,” ungkap Klok usai menjalani latihan bersama Persib di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa (30/1/2024).

Pemain naturalisasi asal Belanda ini mengaku sudah sangat rindu bersama Persib. Sebab, ia sudah hampir tujuh pekan berada di Qatar untuk membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

“Tapi bagus, saya melihat ke depan untuk Liga 1 dan pasti semua beda dari Piala Asia. Tapi saya senang bisa kembali,” tukas Klok.

Lebih lanjut, Klok mengungkap alasannya untuk langsung bergabung dengan latihan klub tanpa mengambil libur. Ia mengaku memiliki target tinggi bersama Persib di Liga 1 2023-2024.

“Kami mau juara, dan saya pikir setiap game penting sekali buat kami dan saya pribadi juga,” tegas Klok.