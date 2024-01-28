Winger Australia Klaim Merasa Terbeban, Timnas Indonesia Diuntungkan di 16 Besar Piala Asia 2023?

DOHA - Winger Timnas Australia, Craig Goodwin, mengakui menanggung beban jelang bersua Timnas Indonesia gara-gara mendapat predikat tim favorit juara Piala Asia 2023. Hal itu bisa saja menguntungkan bagi skuad Garuda.

Goodwin mengungkapkan hal itu jelang laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB.

Menurut Goodwin, titel tim favorit juara Piala Asia 2023 yang disematkan ke Australia jadi beban tersendiri. Pemain Al Wahda itu merasa Socceroos akan kesulitan untuk bermain lepas.

“Ketika kami menjadi (tim) favorit, tentu akan lebih sulit. Kami telah menunjukkan kami adalah salah satu yang terbaik di Asia," kata Goodwin, dikutip dari SPL, Minggu (28/1/2024).

Lebih lanjut, pemain berpaspor Australia itu juga mewaspadai serangan yang akan dilancarkan Timnas Indonesia. Sebab demikian, ia mengingatkan kepada rekan-rekan setimnya untuk tidak meremehkan lawan dan selalu fokus selama 90 menit.

“Kita bisa melihat apa yang dilakukan Indonesia dan bagaimana mereka menyerang, jadi itu yang harus kita waspadai, dan kita tidak boleh kehilangan fokus," jelas Goodwin.