Buntut Timnas Malaysia Gagal di Piala Asia 2023, Legenda Minta FAM Hentikan Program Naturalisasi

KUALA LUMPUR – Legenda Timnas Malaysia, Lim Teong Kim, meminta Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) hentikan program naturalisasi. Desakan ini disampaikan buntut Timnas Malaysia gagal di Piala Asia 2023.

Menurut Lim, kehadiran pemain naturalisasi akan membuat pemain muda Malaysia minim mendapat kesempatan bermain. Di Piala Asia 2023 sendiri, ada sejumlah pemain naturalisasi yang dipanggil ke skuad.

Endrick Dos Santos, Mohamadou Sumareh, Paulo Josue dan Romel Morales menjadi empat pemain naturalisasi Malaysia di Piala Asia 2023. Selain itu, terdapat 10 pemain keturunan, yakni Matthew Davies, Daniel Ting, Dominic Tan, Junior Eldstal, Dion Cools, La'Vere Corbin-Ong, Stuart Wilkin, Brendan Gan, Natxo Insa, dan Darren Lok.

Kendati demikian, hadirnya pemain naturalisasi dan keturunan tak membuat Malaysia berbicara banyak di Piala Asia 2023. Sebab, Harimau Malaya hanya mampu mendapat satu poin dari tiga laga.

Melihat kegagalan di Piala Asia 2023, Lim Teong Kim pun meminta FAM untuk segera menghentikan program naturalisasi. Menurutnya, program naturalisasi tidak baik.

"Bagi saya program naturalisasi perlu diakhiri. Karena tidak baik untuk sepakbola secara umum," ujar Lim Teong Kim, dikutip dari Astro, Minggu (28/1/2024).

Lim Teong Kim pun tak ingin Malaysia mengalami nasib yang sama seperti Jerman. Sebab, Jerman mengalami masalah di mana para pemain muda tidak mendapat banyak menit bermain sehingga sulit untuk berkembang.

“Tim Jerman saat ini sedang menghadapi masalah terburuk di tim nasionalnya," jelas Lim.