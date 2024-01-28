Pelatih AC Milan Stefano Pioli Iri Lihat Jurgen Klopp Bisa Cabut dari Liverpool Usai Meraih Banyak Gelar

MILAN – Pelatih AC Milan, Stefano Pioli merasa iri dengan Jurgen Klopp yang memutuskan pergi dari Liverpool usai meraih banyak gelar bersama The Reds –julukan Liverpool. Pioli pun dengan nada bercanda berharap suatu saat nanti bisa seperti Klopp, pergi dari klub usai meraih gelar juara yang banyak.

Seperti diketahui, Jurgen Klopp secara mengejutkan membuat keputusan akan hengkang dari Liverpool di akhir musim 2023-2024. Pelatih asal Jerman itu mengakui kelelahan sebagai penyebab utama dirinya akan pergi.

Padahal, Klopp masih mempunyai kontrak hingga Juni 2026 bersama The Reds. Sejak dipercaya melatih pada 2015, Klopp tercatat sudah mempersembahkan tujuh gelar untuk Liverpool, termasuk satu trofi Liga Champions.

Melihat hal itu, Pioli mengatakan tidak bisa berkomentar banyak soal keputusan pelatih berusia 56 tahun itu. Namun, Pioli berkelakar akan senang jika berada dalam situasi seperti Klopp yang akan pergi tanpa diperintah oleh manajemen klub.

“Sulit untuk mengatakannya, saya ingin berada dalam situasi itu!” kata Pioli soal keputusan Klopp, dilansir dari Football Italia, Minggu (28/1/2024).