HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lolos ke 16 Besar, Beckham Putra Harap Timnas Indonesia Bisa Melaju Lebih Jauh di Piala Asia 2023

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |00:24 WIB
Lolos ke 16 Besar, Beckham Putra Harap Timnas Indonesia Bisa Melaju Lebih Jauh di Piala Asia 2023
Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

GELANDANG Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha turut menyampaikan rasa senangnya dengan lolosnya Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Beckham Putra bahkan mengaku turut menyaksikan pertandingan Oman dan Kirgistan yang menentukan langkah timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Hasilnya tim kebanggaan masyarakat Indonesia ini lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah Oman dan Kirgistan bermain imbang 1-1.

Indonesia otomatis lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik, usai mengoleksi 3 poin di klasemen tim peringkat tiga. Sementara Kirgistan dan Oman gagal melanjutkan kiprahnya.

 BACA JUGA:

“Tentunya setelah kemarin lihat pertandingan Oman melawan Kirgistan draw pastinya itu membuat kita (timnas Indonesia) lolos ke 16 besar,” kata Beckham Putra di Stadion Sidolig, Bandung, Jumat (26/1/2024).

Beckham berharap timnas Indonesia bisa mencetak sejarah baru di Piala Asia 2023. Tak hanya lolos fase grup, namun juga bisa melenggang ke babak delapan besar.

Halaman:
1 2
      
