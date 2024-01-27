Gustavo Almeida Gacor di Laga Uji Coba Persija Jakarta, Thomas Doll Semringah

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, siap menatap lanjutan Liga 1 2023-2024. Pasalnya ia kini senang lini depan Persija bisa diharapkan usai Gustavo Almeida tampil gacor dengan mencetak hattrick saat Macan Kemayoran menang 7-1 atas klub Liga 3, Dejan FC.

Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menjelang tampil dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Selain berlatih, tim berjuluk Macan Kemayoran itu melakoni pertandingan uji coba di Nirwana Park, Depok, Jawa Barat pada Minggu 21 Januari 2024 kemarin.

Dalam pertandingan uji coba ini, Doll meracik skuadnya dengan berbeda pada babak pertama dan kedua. Hasilnya manis, tujuh gol berhasil tercipta untuk Macan Kemayoran lewat kaki Aji Kusuma (2 gol), Maciej Gajos, Ryo Matsumura, dan Gustavo Almeida (3 gol).

Sementara, Dejan FC hanya mampu membalaskan satu gol dalam laga tersebut. Usai pertandingan, Doll mengatakan sangat senang melihat performa timnya, terkhusus untuk pasukan lini depan yang sudah mulai klop. Dia pun bahagia Almeida bisa memberikan perbedaan di lini serang.

“Lupakan soal skor pertandingannya. Saya lebih senang melihat semuanya mempunyai motivasi saat bermain, mood mereka bagus, dan bisa dilihat Persija punya opsi lini depan yang baru,” kata Doll dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (27/1/2024).