HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Joel Kojo, Bomber Timnas Kirgistan yang Bantu Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |08:30 WIB
Profil Joel Kojo, Bomber Timnas Kirgistan yang Bantu Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023
Profil Joel Kojo, pemain Kirgistan yang bantu Timnas Indonesia lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
PROFIL Joel Kojo, bomber Timnas Kirgistan yang bantu Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Joel Kojo kini menjadi nama yang kerap dibahas oleh para pencinta sepakbola Tanah Air, sebab berkat golnya di laga Kirgistan vs Oman, Timnas Indonesia pun lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia finis di peringkat ketiga pada Grup D Piala Asia 2023 usai kalah 1-3 dari Jepang di laga terakhir. Hasil itu membuat Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar, namun masih tergantung hasil dari laga pamungka Grup E dan Grup F.

Pada awalnya, hasil dari Grup E tidak menguntungkan Timnas Indonesia. Sebab Bahrain yang seharusnya kalah justru berhasil menang 1-0 atas Yordania.

Harapan Timnas Indonesia pun berubah ke laga pamungas Grup F antara Kirgistan vs Oman. Dalam laga itu, skor harus berakhir imbang untuk membuat Garuda menjadi empat tim peringkat ketiga terbaik di Piala Asia 2023 tersebut.

Beruntungnya, laga Kirgistan vs Oman benar-benar berakhir imbang dengan skor 1-1. Oman awalnya mencetak gol lebih dulu lewat aksi cepat Muhsen Al Ghassani di menit kedelapan.

Joel Kojo

Lalu, Kirgistan mencetak gol penyeimbang lewat aksi Joel Kojo di menit 88. Berkat gol Kojo itulah Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia usai sebelumnya pernah ikut di empat edisi (1996, 2000, 2004, 2007).

Kojo pun langsung viral di media sosial Indonesia. Bahkan banyak netizen yang mendatangi instagram pribadi Kojo, @kojo_joel_10, hanya untuk sekadar komentar terima kasih dan mem-follow akun instagramnya.

Lantas, siapa sebenarnya Kojo? Untuk mengenal striker Timnas Kirgistan itu, Okezone akan memberikan profil singkat dari Kojo.

