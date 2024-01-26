Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketulusan Hati Shin Tae-yong hingga Tepati Janji Antar Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Siap Kejutkan Australia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |06:46 WIB
Ketulusan Hati Shin Tae-yong hingga Tepati Janji Antar Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Siap Kejutkan Australia?
Shin Tae-yong anyar Timnas Indonesia mencetak sejarah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

KETULUSAN hati Shin Tae-yong hingga menepati janji membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Semenjak menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, perjalanan Shin Tae-yong sebagai juru taktik skuad Garuda tidak selalu mulus.

Terlebih ketika Timnas Indonesia mendapatkan hasil buruk, cacian dan makian kerap diterima pelatih 53 tahun ini. Namun, Shin Tae-yong tidak terlalu memikirkan serangan tajam yang dilepaskan sejumlah “oknum” pencinta Timnas Indonesia di media sosial.

Shin Tae-yong

Ia selalu berkomitmen memajukan prestasi sepakbola Indonesia lewat segenap kemampuanya. Dengan begitu, Shin Tae-yong selalu merasa nyaman menangani skuad Garuda

“Saya sangat bahagia di Indonesia, sama seperti ketika pelatih Guus Hiddink menangani Timnas Korea Selatan,” kata Shin Tae-yong mengutip dari Best Eleven medio November 2023.

“Saat saya bekerja keras meningkatkan sepakbola Indonesia selangkah demi selangkah, saya merasa penggemar Indonesia menyukai dan mencintai saya. Jadi terima kasih banyak,” lanjut Shin Tae-yong.

Sebelum gelaran Piala Asia 2023, Shin Tae-yong memiliki janji kepada masyarakat sepakbola Tanah Air. Ia bertekad mengantarkan Timnas Indonesia mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia.

Halaman:
1 2
      
