SEPAKBOLA DUNIA

Respons Bahagia Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023: Berkat Bantuan Tuhan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |01:24 WIB
Respons Bahagia Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023: Berkat Bantuan Tuhan!
Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)




RESPONS bahagia Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Pelatih 53 tahun itu sadar lolosnya Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 berkat campur tangan Tuhan yang Maha Esa.

Timnas Indonesia baru saja memastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik.

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia mencetak sejarah. (Foto: REUTERS)

Di fase grup, Timnas Indonesia telah melewati laga-laga sengit. Setelah kalah 1-3 dari Irak, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam dan tumbang 1-3 dari Jepang.

"Sangat senang, walaupun satu kali menang dan dua kali kalah, setiap pertandingan para pemain bekerja keras. Itu yang mungkin membuahkan hasil saat ini," kata Shin Tae-yong dalam keterangan pers yang diterima tim MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (26/1/2024).

"Tanpa kerja keras, yang di Atas (Tuhan) pasti enggak akan kasih kesempatan ini, tetapi sepertinya para pemain sudah bekerja keras setiap pertandingan," lanjut pelatih 53 tahun ini.

Pelatih asal Korea Selatan itu memercayai kerja keras pasti akan berbuah manis. Kepastian Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 mempertegas segala kemungkinan bisa terjadi dalam sepakbola.


