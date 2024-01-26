Kevin Ray Mendoza Berharap Bisa Terus Berkembang di Persib Bandung

KIPER asing Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza akui tidak banyak bekerja saat melawan Dewa United saat kedua bertemu dalam laga uji coba yang telah digelar, Senin (22/1/2024) kemarin.

Kiper kelahiran Denmark berkewarganegaraan Filipina ini mengaku hanya beberapa kali melakukan penyelamatan. Sehingga 45 menit waktu bermain yang didapatkan, gawang yang dijaganya clean sheet alias tidak kebobolan.

“Performa saya mungkin cukup bagus, tapi tidak banyak yang saya lakukan selama 45 menit saya bermain,” ungkap Kevin Ray Mendoza di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (24/1/2024).

Meski demikian, kiper yang didatangkan pada putaran kedua musim ini mengaku senang dengan laga uji coba tersebut. Pasalnya, dia bisa kembali merasakan atmosfer pertandingan.

“Senang bisa mendapat menit bermain lagi dan senang karena bisa meraih clean sheet. Menurut saya lini pertahanan bermain dengan baik dan itu yang membuat tugas saya menjadi lebih mudah dan itu bagus,” tuturnya.

Kevin memastikan saat ini komunikasinya dengan barisan pertahanan Persib Bandung jauh semakin lebih baik. Terbukti, tidak banyak serangan berbahaya yang dilakukan Dewa United.