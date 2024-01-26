Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hanif Sjahbandi Jadi Pemain Persija yang Paling Disiplin Soal Gizi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |01:02 WIB
Hanif Sjahbandi Jadi Pemain Persija yang Paling Disiplin Soal Gizi
Pemain Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi (Foto: laman Persija Jakarta)
JAKARTA – Gelandang Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi, menjadi pemain yang paling disiplin soal gizi. Hal itu diungkapkan oleh nutrisionis Persija, Emilia Rachmadi.

Hanif mengalami peningkatan di musim keduanya bersama Persija. Pada musim pertamanya, gelandang berusia 26 tahun itu hanya mampu mencetak satu gol dan satu assist dari 28 penampilannya di Liga 1 2022-2023.

Lalu di musim ini, Hanif sudah mengemas tiga gol dan tiga assist dari 16 penampilannya bersama Persija. Mantan pemain Arema FC ini bisa dibilang menjadi pilihan utama dari pelatih Thomas Doll.

Usut punya usut, peningkatan performanya ini tidak hanya buah dari latihan keras dan beradaptasi dengan strategi Thomas Doll. Melainkan juga dari faktor keseimbangan gizi.

Emilia, seLaku nutrisionis Persija, blak-blakan menceritakan sosok Hanif. Dia menyatakan kalau pemain bernomor punggung 19 itu menjadi pemain yang paling disiplin soal makanan yang dikonsumsinya.

“Yang menjadi favorit saya itu Hanif (Sjahbandi). Dia sangat responsif, banyak bertanya. Sejak pertama kali bertemu dengannya, dia secara konsisten paling disiplin untuk menjaga pola makannya,” ucap Emilia, dilansir dari situs resmi Persija.

