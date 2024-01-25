Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Rekor Dahsyat Sepakbola yang Berpotensi Dipatahkan di 2024, Nomor 1 Kesempatan Cristiano Ronaldo

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |21:44 WIB
7 Rekor Dahsyat Sepakbola yang Berpotensi Dipatahkan di 2024, Nomor 1 Kesempatan Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo berpotensi memecahkan rekor sepakbola (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

BERIKUT tujuh rekor dahsyat sepakbola yang berpotensi dipatahkan di 2024. Dari itu semua, ada beberapa yang bisa dilewati oleh pesepakbola-pesepakbola yang masih aktif bermain.

Di tahun ini, turnamen antar negara di setiap negara akan digelar. Mulai dari Piala Asia, Piala Afrika, Copa America, hingga Piala Eropa 2024. Belum lagi, liga-liga domestik juga akan berjalan seperti biasanya.

Logo Piala Eropa 2024 (Foto: UEFA)

Oleh sebab itu, rekor-rekor luar biasa semacam gol, assist, hingga jumlah penampilan akan sangat mungkin untuk dipatahkan. Lalu, apa saja 7 rekor itu?

Berikut 7 Rekor Dahsyat Sepakbola yang Berpotensi Dipatahkan pada 2024:

7. Penampilan Terbanyak di Premier League

James Milner

Rekor penampilan terbanyak di Premier League saat ini masih dipegang oleh Gareth Barry dengan 653 kali. Namun rekor itu terancam akan dipatahkan oleh James Milner. Mantan rekan setimnya di Aston Villa tersebut sudah mencatatkan 632 penampilan!

6. Pemain Tertua di Piala Eropa

Pepe

Rekor pemain tertua saat ini dipegang oleh Gabor Kiraly. Eks kiper Timnas Hungaria itu tercatat bermain di Piala Eropa 2016 pada usia 40 tahun. Di Piala Eropa 2024, rekor itu berpotensi dipecahkan Pepe yang berusia 41 tahun jika dipanggil Timnas Portugal.

Halaman:
1 2 3
      
