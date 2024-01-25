Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Kirgistan vs Oman di Piala Asia 2023 Malam Ini

LINK live streaming Timnas Kirgistan vs Oman di matchday pamungkas Grup F Piala Asia 2023, Kamis (25/1/2024) pukul 22.00 WIB dapat klik di sini. Laga ini penting bagi kedua negara yang sama-sama masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Bagi Oman, kemenangan dengan skor berapa pun sudah cukup mengantarkan mereka ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik. Koleksi empat angka membuat Oman mengungguli peringkat tiga Grup A, China, yang mengemas dua poin, serta peringkat tiga Grup D, Timnas Indonesia yang hanya mencetak tiga angka.

(Oman hanya perlu menang 1-0 atas Kirgistan untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Sementara bagi Kirgistan, kemenangan dengan selisih satu gol seperti 1-0 dan 2-1 belum cukup meloloskan mereka ke 16 besar Piala Asia 2023. Kirgistan akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik jika menang 4-3 atau selisih dua gol atas Oman.

Jika salah satu dari dua kondisi di atas terjadi, Timnas Indonesia tentu yang dirugikan. Sebab, lolos atau tidaknya skuad Garuda ke 16 besar Piala Asia 2023 juga bergantung kepada hasil di laga ini.

Karena itu, jika Timnas Indonesia ingin lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 idealnya laga Oman vs Kirgistan berakhir imbang. Jika tidak imbang, Kirgistan yang diizinkan menang tapi tidak lebih dari selisih satu gol.

Selain laga ini, Timnas Indonesia juga menyandarkan nasib mereka ke laga lain di Grup E, yakni Yordania vs Bahrain. Jadi, jika hasil laga Oman vs Kirgistan tidak berjalan sesuai rencana, masih ada match Yordania vs Bahrain.