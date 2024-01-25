Shin Tae-yong Ngobrol Bareng Hajime Moriyasu di Akhir Laga Timnas Indonesia vs Jepang, Bahas Performa Skuad Garuda?

Shin Tae-yong ngobrol bareng Hajime Moriyasu di akhir laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: REUTERS)

SHIN Tae-yong ngobrol bareng Hajime Moriyasu di akhir laga Timnas Indonesia vs Jepang. Apakah obrolan ini berisi soal pujian Hajime Moriyasu kepada Timnas Indonesia yang tampil lumayan di Piala Asia 2023?

Berasal dari dua negara sepakbola kuat Asia, Shin Tae-yong (Korea Selatan) dan Moriyasu (Jepang) disinyalir memiliki hubungan secara personal. Diharapkan diskusi ini sedikit membantu Shin Tae-yong mendongkrak performa skuad Garuda.

Satu hal yang pasti, Shin Tae-yong bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kemenangan atas Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 menjadi sesuatu yang membuat Shin Tae-yong bangga.

"Tentu saja saya puas dengan hasil ini, tak hanya soal permainan (Timnas Indonesia selama fase grup)," kata Shin Tae-yong pascalaga Timnas Indonesia vs Jepang.

"Pertandingan melawan Vietnam kami bisa menang, ya pertandingan itu yang membuat saya paling senang," lanjut pelatih 53 tahun ini.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia tergabung di Grup D Piala Asia 2023 Qatar bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Di laga pertamanya, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kalah 1-3 dari Irak pada 15 Januari 2024.