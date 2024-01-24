Kaoru Mitoma Diminta Absen di Laga Timnas Indonesia vs Jepang: Jangan Korbankan Karier Anda di Liga Inggris!

Kaoru Mitoma diminta absen di laga Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

SALAH satu masyarakat Indonesia dengan akun TikTok @bugfc.official memohon kepada winger Timnas Jepang, Kaoru Mitoma, agar absen saat bersua Timnas Indonesia. Akun di atas meminta kepada Kaoru Mitoma jangan mengorbankan kariernya (cederanya bisa semakin parah) di Liga Inggris demi ambil bagian di laga Timnas Indonesia vs Jepang.

Sekadar diketahui, Kaoru Mitoma datang ke Piala Asia 2023 tak dalam kondisi optimal. Winger 26 tahun itu datang ke Qatar dengan masalah di engkelnya

(Kaoru Mitoma menggila di Liga Inggris. (Foto: REUTERS)

Alhasil di dua laga awal Jepang di Grup D Piala Asia 2023, Kaoru Mitoma absen. Ia tak ambil bagian saat Jepang menang 4-2 atas Vietnam dan kalah 1-2 dari Irak.

Namun, beberapa hari jelang menghadapi Timnas Indonesia, Kaoru Mitoma tiba-tiba mengikuti sesi latihan bersama Jepang. Hal itu mengindikasikan winger Brighton & Hove Albion itu akan ambil bagian saat Jepang menantang Timnas Indonesia di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023, Rabu (24/1/2024) pukul 18.30 WIB.

Fakta di atas membuat pencinta sepakbola Tanah Air ketar-ketir. Sebab, Kaoru Mitoma bukanlah winger sembarangan.

Ia merupakan salah satu winger terbaik yang ada di dunia saat ini. Di Liga Inggris 2023-2024 saja, Kaoru Mitoma telah mengemas tiga gol dan lima assist dari 17 penampilan.