Cristiano Ronaldo Cedera, Al Nassr Tunda Dua Laga Uji Coba di China

AL-NASSR menunda dua pertandingan mereka dalam rangkaian tur internasional di China. Megabintang Al-Nassr, Cristiano Ronaldo yang menjadi penyebab penundaan pertandingan meminta maaf kepada para penggemarnya.

Al-Nassr dijadwalkan bermain dalam dua pertandingan dalam tur internasional di China. Tim asal Arab Saudi itu sejatinya akan bertanding melawan Shanghai Shenhua pada 24 Januari, dan Zhejiang pada 28 Januari 2024.

Namun, dua pertandingan itu ditunda karena Cristiano Ronaldo mengalami cedera otot. Kabarnya, Faris Najd -julukan Al-Nassr- juga sengaja menunda pertandingan karena khawatir dengan kondisi Ronaldo menjelang bersua Inter Miami (2/2/2024) mendatang.

Ronaldo yang menjadi penyebab penundaan dua pertandingan itupun meminta maaf kepada para penggemar. Megabintang asal Portugal itu mengatakan tidak menyangka akan menderita cedera, dan menyesal karenanya.

“Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi saya, karena saya ingin meminta maaf kepada fans China, terutama fans Shenzhen. Dalam sepak bola ada hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Seperti yang Anda tahu, saya telah bermain sepak bola selama 22 tahun. Saya tidak banyak cedera, jadi saya sangat sedih,” kata Ronaldo dilansir dari Al-Weeam, Rabu (24/1/2024).

“Al-Nassr dan saya datang ke sini untuk menikmati tur. Saya telah datang ke China sejak tahun 2003, jadi saya merasa seperti di rumah dan di negara kedua saya, dan bukan hanya karena sambutan dari para penggemar China, tetapi karena pengaruh budaya. Saya selalu merasa istimewa di negara ini,” sambungnya.