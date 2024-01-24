Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023 Malam Ini, Live di RCTI!

Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI.

Pertandingan melawan Jepang akan menjadi pertandingan terakhir Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Laga ini tentunya akan menjadi penentuan bagi Skuad Garuda untuk lolos ke babak 16 besar.

Jepang jelas bukan lawan yang mudah bagi pasukan Shin Tae-yong. Samurai Biru merupakan tim Asia tersukses saat ini juga beranggotakan pemain-pemain kelas dunia.

Untuk itu, hasil imbang menjadi target paling realistis bagi Skuad Garuda di laga malam nanti. Di sisi lain, hasil imbang saja sebenarnya belum cukup karena Timnas Indonesia masih harus bergantung pada laga lainnya yakni Oman vs Kirgistan di Grup F.

Jelang laga melawan Jepang, pemain Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri, berambisi bawa timnya cetak sejarah baru di Piala Asia 2023 dengan lolos ke 16 besar.

Egy MV tak ingin membuang kesempatan besar yang ada di depan mata saat ini. Ia pun berharap Skuad Garuda bisa tampil habis-habisan demi hasil maksimal di laga nanti.